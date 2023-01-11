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İngiltere'den yörüngeye ilk uydu gönderme girişimi başarısız oldu

11.01.2023 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'den ilk kez gerçekleştirilen yörüngeye uydu gönderme denemesi başarısızlıkla sonuçlandı. Roketin yörüngeye ilerlediği, ancak bu sırada sorun meydana geldiği bildirildi. Uçağın ise sorunsuz bir şekilde geri döndüğü belirtildi.

İngiltere'den yörüngeye ilk uydu gönderme girişimi başarısız oldu

İngiltere'de ilk kez yapılan "yörüngeye uydu gönderme" görevi başarısız oldu. ABD’li şirket Virgin Orbit’e ait uyduları taşıyan roketin bulunduğu "Cosmic Girl" adlı Boeing 747-400 tipi uçağın, ülkenin güneybatısında yer alan Cornwall'daki pistten kalkış yaptığı, daha sonra roketin Atlantik Okyanusu üzerinde başarılı bir şekilde uçaktan ayrıldığı belirtildi. Roketin yörüngeye ilerlediği, ancak bu sırada sorun meydana geldiği aktarıldı. Uyduların roketten ayrılamadığı ve kaybolduğu bilgisi paylaşıldı. Uçağın ise sorunsuz bir şekilde geri döndüğü kaydedildi.

"TEKNİK BİR SORUN, YÖRÜNGEYE ULAŞMAMIZI ENGELLEMİŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Virgin Orbit CEO’su Dan Hart yaptığı açıklamada, "Bu misyonun bir parçası olarak başardığımız birçok şeyden gurur duymakla birlikte, müşterilerimize hak ettikleri hizmeti veremediğimizin farkındayız. Teknik bir sorun, yörüngeye ulaşmamızı engellemiş gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

girişim

Birleşik Krallık Uzay Ajansı Ticari Uzay Uçuşu Matt Archer ise, "İngiltere'nin yörüngeye çıkabileceğini gösterdik, ancak işlem belirlenen yörüngeye ulaşmada başarılı olmadı. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda yaşanan soruna neyin sebep olduğunu araştırırken Virgin Orbit ile yakın bir şekilde çalışacağız. Bu sonuç hayal kırıklığına yol açsa da bir uzay aracını fırlatmak her zaman önemli riskler taşır. 2030'a kadar Avrupa'da küçük uydu fırlatma konusunda lider olma taahhüdümüzü sürdürüyoruz" dedi. (İHA)

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İngiltere Virgin Galactic Uydu

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