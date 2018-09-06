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İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada ve ABD, Rusya'ya karşı birleşti

DÜNYA HABERLERİ  | 06.09.2018 21:30 | Son Güncelleme

İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada ve ABD, yayımladıkları ortak bildiriyle çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia’nın zehirlenmesinden Rus istihbarat servisi GRU’nun ve Rusya devletinin üst kademelerinin sorumlu olduğuna inandıklarını açıkladı.

İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada ve ABD, Rusya'ya karşı birleşti

İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada ve ABD, çifte ajan Sergey Skripal’in zehirlenmesi olayında Rusya askeri istihbarat servisi GRU’nun sorumluluğuyla ilgili ortak bildiri yayımladı.

İngiliz polisinin Skripal soruşturmasında kaydettiği ilerlemeden duyulan memnuniyetin belirtildiği bildiride, "İngiltere’nin, şüphelilerin GRU olarak bilinen Rusya askeri istihbarat servisi subayları olduğu ve operasyonun da hemen hemen kesin bir biçimde devletin üst kademesinde onaylandığı şeklindeki değerlendirmesine tam güvenimiz var." ifadesine yer verildi.

Beş ülkenin ortak bir eylem ile deklare edilmemiş istihbaratçıları sınır dışı ederek, GRU’nun etkinliklerinin önüne geçmeye dönük adım attığı ifade edilen bildiride, Skripal soruşturmasının sonuçlarının da yabancı istihbarat şebekelerinin etkinliklerini önlemeye dönük ortak niyetlerini kuvvetlendirdiği kaydedildi.

İngiltere’nin temmuz ayında Amesbury kentinde İngiliz vatandaşları Dawn Sturgess ve Charles Rowley’in zehirlenmesinde Skripal’in zehirlenmesindeki ile aynı kimyasal maddenin kullanıldığına dair değerlendirmesine de dikkat çekilen bildiride, "Rusya’yı, Novichok programını Kimyasal Silahların Önlenmesi Örgütüne tam bir şekilde açmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İNGİLİZ BAKAN, PUTİN'İ İŞARET ETMİŞTİ

İngiltere Güvenlik Bakanı Ben Wallace bugün, Skripal'in zehirlenmesi olayından GRU'nun bağlı olduğu Rusya Savunma Bakanlığını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i sorumlu tutmuştu.

İngiltere Başbakanı Theresa May de dün parlamentoda yaptığı konuşmada, Skripal’in zehirlenmesinde rol alan kişilerin Rus istihbarat servisi için çalıştığını öne sürmüştü.

İngiliz polisi, dün Skripal’in zehirlenmesi olayının faili olarak Alexander Petrov ile Ruslan Boshirov adlı 2 Rus vatandaşının fotoğraflarını ve güvenlik kamerası görüntülerini yayınlamıştı.

SKRİPAL KRİZİ

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

Hastaneden taburcu edilen baba kızın tedavilerine evde devam edileceği bildirilmişti.

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinde, Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu.

Bu maddenin, Sovyetler Birliği tarafından 1970 ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubunun üyesi olduğu belirtilmişti.

İngiltere'nin öncülüğünde başlatılan kampanya ile çok sayıda ülke 100'den fazla Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya ingiltere Fransa Almanya Kanada ABD Sergey Skripal

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Bu rusya Türkiye yi yakacak nedir bu Rus sevdası anlamadım ki
Ajanların ölme şekli bu. Başka türlü ölemezlerdi.
BAKIYORUM DA SİZ SÜTTEN ÇIKMIŞ AK KAŞIKSINIZ!!! SAHİ BU 5-Lİ HER NEDENSE BİZİM DE İYİLİĞİMİZİ İSTEMİYOR! YANİ ORTAK DÜŞMANLAR!!!
rusya koskoca bir kıta olmuş. yarın çin le üstünüze yağmur olur yağarsa şaşmam
Günün moda deyimiyle, şer ittifakı!
tarihi Türklere düşmanlıklarla dolu rusya nasıl bize Dost olur. Türkiye , bir muammaya sürükleniyor
bir ülkeye yaptırım uygulamak için o ülkeye iftira atılıyor kuru kuru yaptırım uygularsa dikkat ve tepki çeker o yüzden böyle yöntem uyguluyorlar abd ve çapulcuları yoksa ne işi olur ingilterenin ingiliz vatandaşı olmuş rus ajandan
Dalton Kardeşler iş başında.
iran rusya türkiye şu amerikayı vurup yerşe bir etse ne güzel olurdu
belkide intihar ettiler ızatmaya gerek yok
FETÖ'cüleri teslim etmeyen ülkelere bak .. TEröristlere yardım eden ülkelere bak..
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