İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada ve ABD, Rusya'ya karşı birleşti

İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada ve ABD, çifte ajan Sergey Skripal’in zehirlenmesi olayında Rusya askeri istihbarat servisi GRU’nun sorumluluğuyla ilgili ortak bildiri yayımladı.

İngiliz polisinin Skripal soruşturmasında kaydettiği ilerlemeden duyulan memnuniyetin belirtildiği bildiride, "İngiltere’nin, şüphelilerin GRU olarak bilinen Rusya askeri istihbarat servisi subayları olduğu ve operasyonun da hemen hemen kesin bir biçimde devletin üst kademesinde onaylandığı şeklindeki değerlendirmesine tam güvenimiz var." ifadesine yer verildi.

Beş ülkenin ortak bir eylem ile deklare edilmemiş istihbaratçıları sınır dışı ederek, GRU’nun etkinliklerinin önüne geçmeye dönük adım attığı ifade edilen bildiride, Skripal soruşturmasının sonuçlarının da yabancı istihbarat şebekelerinin etkinliklerini önlemeye dönük ortak niyetlerini kuvvetlendirdiği kaydedildi.

İngiltere’nin temmuz ayında Amesbury kentinde İngiliz vatandaşları Dawn Sturgess ve Charles Rowley’in zehirlenmesinde Skripal’in zehirlenmesindeki ile aynı kimyasal maddenin kullanıldığına dair değerlendirmesine de dikkat çekilen bildiride, "Rusya’yı, Novichok programını Kimyasal Silahların Önlenmesi Örgütüne tam bir şekilde açmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.