İngiltere göçmenliği için şartlar değişti!

Bir kişinin İngiltere'ye göçmen olarak gelebilmesi için toplamda 70 puana ulaşması gerekiyor. Örneğin, İngilizce bilmek ve "sponsorluğu onaylanmış bir kurum" tarafından iş teklifi yapılmış olmak kriterleri, başvuran kişiye 50 puan sağlıyor.

Buna göre, bir kişiye İngilizce bilip bilmemesi, İngiltere'de sponsorluğa uygun bir kurumdan iş teklifi alıp almamış olması, eğitim düzeyi ve çalışacağı sektörlerde belirlenen kriterlere göre belli bir puan veriliyor.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi ise yeni düzenlemelerin işgücünün ilgisini azaltacak "düşmanca bir ortam" yaratacağını söyleyerek, eleştirdi.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, yeni sistemin ülkeye "en parlak ve en iyilerin" getirilmesini amaçladığını söyledi.

Bakanlık, şirketlerden Avrupa'dan gelen "ucuz işgücünün" payını azaltarak, kendi çalışanlarına ve otomasyon teknolojilerine yatırım yapmalarını istedi.

İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 31 Aralık 2020'de serbest dolaşım uygulamasının sona ermesiyle birlikte AB ve AB dışı ülkelerin vatandaşlarının bundan sonra aynı göç düzenlemelerine tabi olacağı belirtildi.

Sponsorluk için gereken asgari yıllık brüt ücret de 30 bin sterlinden 25 bin 600 sterline indiriliyor.

İŞ TEKLİFİ OLMAYANLAR GELEBİLECEK Mİ?

Sponsorluk hakkı onaylanmış bir kurum tarafından iş teklifine sahip olmak, AB vatandaşları için de göçmenlik başvurularında aranacak kriterler arasına ekleniyor.

Böylece, sponsorluğun kriterlerden biri haline getirilmesiyle artık kendi işini kurmak amacıyla İngiltere'ye gelmenin de önü kapanmış oluyor.

Bu durumun bir diğer etkisi de, kalifiye olmayan elemanların ülkeye gelişinin zorlaşması. Bu da, kalifiye olmayan işlerde eleman ihtiyacı doğacağı yönünde eleştirilerin yapılmasına neden oluyor.

Hükümet, Brexit sonrası statüleri değişmeden İngiltere'de kalmak için başvuran 3,2 milyon AB vatandaşının kalifiye olmayan eleman ihtiyacını karşılayacağını söylüyor.

Ayrıca, tarım sektöründe çalışmak üzere mevsimlik göçmen işçi programına kabul edilecek kişi sayısını 40 bine çıkarılması ve her yıl 20 bin gencin kabul edildiği gençlik çalışma sistemindeki kişi sayısının artırılması planlanıyor.

Hükümet ayrıca, kalifiye olmayan eleman ihtiyacı duyan şirketlere yardımcı olmak üzere bazı adımlar atılacağını da belirtiyor.

