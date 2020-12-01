İngiltere Huawei 5G cihazlarını yasaklamaya hazırlanıyor!

İngiltere, yaz aylarında, Çinli firmanın cihazlarının İngiltere ağlarında kullanılmasının yasaklanacağını duyurmuştu. Dijital Teknolojiler Bakanı Oliver Dowden, parlamento önüne gelecek olan iletişim güvenliği yasa tasarısı öncesinde yeni yol haritasını açıkladı.

İNGİLTERE HUAWEİ 5G CİHAZLARINI YASAKLIYOR

The Guardian'ın haberine göre Oliver Dowden, yasa tasarısında 'yüksek-riskli tedarikçilerden yapılan alımların' durdurulması maddesinin bulunacağını belirtti. Yeni yasa, özellikle telekomünikasyon alanında yeni kısıtlamalar getirecek. Bu kısıtlamalardan biri de Huawei'yi hedef alacak. Huawei'den yapılan alımlar kısıtlanacak ve durdurulacak.

YASAĞA UYMAYANLARA PARA CEZASI

Hükümet, Eylül 2021'den başlayarak 2027 yılına kadar Huawei cihazların İngiltere'deki 5G ağlarından kaldırılmasını ve kullanım dışı bırakılmasını istiyor. Eğer operatörler yasağa uymazsa ise yüksek para cezaları ile karşılaşacak. Tabi yasa onaylanırsa Huawei'nin 5G yasağı resmileşecek. Yasa tasarısı parlamentoya getirilecek.

