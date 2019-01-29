İngiltere İçişleri Bakanı Javid, Fransız mevkidaşı ile görüştü

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid ile görüştü.
İngiltere’nin başkenti Londra’ya ziyarette bulunan Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, İngiliz mevkidaşı Sajid Javid ile bir araya geldi. Görüşmede ortak sınırlarda yasa dışı göçle mücadele, güvenlik ve terörle mücadele konuları ele alındı.
Fransa İçişleri Bakanı Castaner, görüşmeye ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Londra’da meslektaşım Sajid Javid ile birlikteyim. Birlikte, ortak sınırımızdaki yasa dışı göçle mücadelede ortak çabalarımızı, güvenlik ve terörle mücadele konusundaki temel ikili işbirliğimizi görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.
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