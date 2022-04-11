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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, Covid'in kendisini 'yorgun ve tükenmiş' bıraktığını söyledi

11.04.2022 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kraliçe II. Elizabeth Royal Londra Hastanesi'ndeki hasta ve personelle video görüşmesi gerçekleştirdi. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth bu yılın başında yakalandığı Covid hastalığının kendisini "çok yorgun ve tükenmiş" halde bıraktığını söyledi.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, Covid'in kendisini 'yorgun ve tükenmiş' bıraktığını söyledi

Bu yıl 70. yıl jubilesini kutlayan 95 yaşındaki kraliçe, Covid hastalarını tedavi etmek için pandemi sürecinde inşa edilen Kraliçe Elizabeth Ünitesi'yle ilgili Royal Londra Hastanesi'ne bir "ziyaret" gerçekleştirdi.

Kraliçe bu video bağlantısı sırasında babasını ve kardeşini bu hastalıktan kaybeden ve kendi tedavisi hâlâ devam eden bir hastaya yaşadığı Covid deneyimini anlattı.

Buckingham Sarayı, Kraliçe'nin koronavirüse yakalandığını Şubat ayında açıklamıştı. Kendisi de "hafif soğuk algınlığı belirtileri" gösterdiğini söylemişti.

Hastane'ye yapılan video aramasında Kraliçe, hâlâ tamamen iyileşemeyen Covid hastası Asef Hussain ve eşi Shamina'ya "Covid insanı çok yorgun ve bitkin bırakıyor, değil mi?" dedi.

Hussain, Aralık 2020'de ailesinin virüsle hastaneye kaldırılan üçüncü üyesiydi. Oradayken kardeşi ve babası hayatını kaybetti.

Solunum cihazında yedi hafta geçiren Hussain hâlâ iyileşme aşamasında ve portatif bir oksijen makinesi kullanıyor.

Eşi Shamina, Kraliçe'ye, eşinin tedavisi sırasında dünyanın dört bir yanından 500 arkadaşının ve ailesinin kocası için dua etmek üzere Zoom'da buluştuğunu söyledi. Kraliçe bunun üzerine o dönemde hastanede tedavi görenlerin sevdiklerine uygulanan ziyaret kısıtlamalarına atıfta bulunarak "Tabii ki ailenizi görememek çok zordu" dedi.

Kraliçe, aynı zamanda hastane personelinden Covid hastalarının sayısının arttığı dönemlerde durumu nasıl idare ettiklerini dinledi.

Doğu Londra'da bulunan Whitechapel'daki hastanede 2008'den beri çalışan kıdemli hemşire Mireia Lopez Rey Ferrer, Kraliçe'ye "Hemşireler olarak hastaların yalnız kalmadığından emin oluyorduk. Ellerinden tuttuk, gözyaşlarını sildik ve teselli ettik. Bazen bitiş çizgisi olmayan bir maraton koştuğumuzu hissediyorduk" dedi:

"Son 18 aya büyük bir gururla bakıyorum, sadece hastanede yatan her bir hastaya verdiğimiz bakımdan dolayı değil, aynı zamanda her gün korkularına ve endişelerine rağmen ailelerini evde bırakıp işe geldikleri için her bir personelle gurur duyuyorum."

Hastanenin 155 yataklı Kraliçe Elizabeth Ünitesi'nde şimdiye kadar yaklaşık 800 kişi tedavi edildi. Normalde beş ay sürecek birim Covid hastalarının talebini karşılamak için beş haftada inşa edilmişti.

Görüşmenin sonunda Kraliçe, hastanenin iki katında yer alan birimin inşaat ekibiyle de görüştü. Onlara, "Çok ilginç, değil mi? Çok hayati bir durum olduğunda, herkesin birlikte çalışması ve bir araya gelmesi harika değil mi?" dedi.

Takım onlara "Dunkirk ruhunun" ilham verdiğini söylediğinde Kraliçe, "Şükürler olsun ki hâlâ var" şeklinde cevap verdi.

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