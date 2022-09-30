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İngiltere Kraliyet Darphanesi duyurdu! Kral 3. Charles'ın portresini içeren yeni madeni paraların üretimine başlandı

30.09.2022 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümünün ardından Birleşik Krallık'taki madeni paralar yenilenmeye başladı. İngiltere Kraliyet Darphanesi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin yeni hükümdarı Kral 3. Charles'ın portesini içeren ilk madeni paraların üretimine başlandığı duyuruldu.

İngiltere Kraliyet Darphanesi duyurdu! Kral 3. Charles'ın portresini içeren yeni madeni paraların üretimine başlandı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümüyle beraber, Birleşik Krallık'taki madeni paralar yenilenmeye başladı. Kraliyet Darphanesi, Kraliçe'nin hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen yeni hükümdar Kral 3. Charles'ın portresini içeren paraların üretime başladığını duyurdu. Kral Charles'ı tasvir eden 50 penilik ilk madeni paraların bu yıl aralık ayında dolaşıma sürülmesi planlanıyor. Kraliyet Darphanesi geleneğe uygun olarak yeni madeni para tasarımlarında Kral 3. Charles'ın portresinin Kraliçe II. Elizabeth'in aksine sola dönük olarak tasvir edildiğini belirtti. Kraliyet Darphanesi Müzesi'nden Chris Barker, "Kral 3. Charles, İngiliz sikkelerinde sahip olduğumuz genel geleneği izledi. Kral II. Charles'a kadar hükümdarın portresini baktığı yöne göre tasarlandı" dedi.

KRALİÇE İÇİN HATIRA PARASI DA KULLANIMA SÜRÜLECEK

Kral 3. Charles'ın portresini çevreleyen madeni para üzerindeki Latince yazıtta ise "Kral 3. Charles" anlamına gelen "CHARLES III.D.G.REX.F.D.5 Pounds.2022" ifadeleri yer alıyor. Kraliyet Darphanesi ayrıca, Kraliçe II. Elizabeth'in yaşamını ve mirasını anmak amacıyla özel bir madeni para serisinin de kullanıma sürüleceğini duyurdu. Kraliçe'nin portresinin yer aldığı hatıra para serisinde ise Kraliçe II. Elizabeth'in 2 ayrı portresi yer alıyor. Darphane CEO'su Anne Jessopp, "Kraliyet Darphanesi'nde bin 100 yıldan fazla bir süredir İngiliz monarşisi için madeni paralar bastık. Kraliçe II. Elizabeth'in 70 yıllık olağanüstü saltanatının anısına tasarlanan madeni paraları basmak bizim için gurur ve ayrıcalıktır" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
madeni para charles
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