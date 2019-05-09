İngiltere Maliye Bakanı Hammond'dan Brexit değerlendirmesi

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

İngiltere Başbakanlığı sözcüsü James Slack de iktidardaki Muhafazakar Parti ve ana muhalefetteki İşçi Partisi arasındaki Brexit görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, "Hükümet çıkış anlaşmasında çoğunluğun desteğinin sağlanması için çalışıyor. Hükümet anlaşmayı en kısa zamanda tekrar parlamentoya getirmeyi planlıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Hammond, "Kendisinin (İngiltere Başbakanı Theresa May) daha erken görevden ayrılması gerektiğini düşünenler için cevap basit, anlaşmaya oy verin. Anlaşma onaylansın ve yolumuza devam edebilelim." değerlendirmesinde bulundu.

The Evening Standard gazetesine değerlendirmede bulunan Maliye Bakanı Hammond, İngiltere’nin AB’den çıkış anlaşması üzerinde uzlaşıldıktan sonra iktidardaki Muhafazakar Parti’nin liderliği için yeni bir ismin arayışına başlanabileceğini belirtti.

İngiltere ile AB geçen ay yapılan zirvede Brexit'i 31 Ekim'e erteleme kararı almıştı.

AB, İngiliz hükümetine, parlamentoda daha önce 3 kez reddedilen Brexit anlaşmasını onaylatmayı başarması halinde Birlik'ten daha erken ayrılma seçeneği de sunmuştu.

Ancak İngiliz parlamentosundaki dengelere göre, Brexit anlaşmasına onay alınması ihtimali zayıf görülüyor. İngiltere'nin bu durumda 23 Mayıs’ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılması güçlü bir ihtimal sayılıyor.

Muhafazakar Parti ile İşçi Partisi arasında Brexit sürecine parlamentoda bir anlaşma ile çözüm getirmeye dönük görüşmeler yapılıyor.

İngiltere, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit'i 12 Nisan'a ertelemişti.

23 Haziran 2016’da yapılan referandumda İngiltere, yüzde 48’e karşı 52 oy oranı ile AB’den ayrılma kararı almıştı.

