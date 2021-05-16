İngiltere Sağlık Bakanı: İlk bulgulara göre Covid aşıları Hindistan varyantına karşı etkili

İngiltere'de Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülkedeki normalleşme sürecinde yeni bir adımın atılacağı günün arefesinde yaptığı açıklamada, koronavirüsün 'Hindistan varyantı' olarak anılan mutasyonunun "büyük bir hızla yayılabileceği" uyarısında bulundu. Hancock, ilk laboratuvar bulgularına göre Covid aşılarının bu varyanta karşı etkili olduğunu da kaydetti. Sky televizyonuna konuşan Hancock, kısıtlamaların kaldırılacağı hafta herkesi "dikkatli ve uyanık" olmaya çağırdı. Normalleşmenin üçüncü aşaması yarın (17 Mayıs'ta) yürürlüğe girecek. Yarından itibaren iki farklı aileden kişilerin kapalı mekanlarda buluşmalarına izin verilecek. Sinemalar, oteller açılacak. Konserlerin ve spor müsabakalarının seyircili yapılmasına, sosyal mesafe önlemleri alınarak başlanacak. 21 Haziran'da tüm kısıtlamaların kalkmasının planlandığı dördüncü kademeye ilişkin son kararın 14 Haziran'da verileceğini söyleyen Hancock, "Bunun geriye döndürülmeyecek bir adım olmasını istiyoruz. Yeni varyantlar normalleşme sürecindeki en büyük tehlikeler. Henüz aşı olmayanlarda Hindistan varyantı büyük bir hızla yayılabilir" dedi.

BBC'den Andrew Marr'a da verdiği mülakatta ise Hancock, Hindistan varyantının "İngiltere'de dominant Covid mutasyonu" haline gelmesinin muhtemel olduğunu kaydetti. 'Aşılar etkili' Hastanelere başvuran Covid hastalarının büyük çoğunluğunun "aşı hakkı olmasına rağmen aşı olmayan" kesimden oluştuğunu söyleyen Hancock, "Herkese mesajım, gidip aşı olmaları. 38 yaşın üzerindeyseniz gelin ve aşınızı olun" dedi. Matt Hancock, yaygın kullanımda olan Covid aşılarının ilk bulgulara göre Hindistan varyantına karşı etkili olduğunu kaydetti. İngiltere Halk Sağlığı Merkezi'nin verilerine göre geçen hafta tespit edilen Hindistan varyantı neredeyse üç katına çıkarak, bin 313'e çıktı. Bolton, Blackburn, Londra, Sefton ve Nottingham dahil olmak üzere İngiltere genelinde 15 bölgede semptom göstermeyen kişilere de kitlesel test yapılıyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün yaptığı açıklamada koronavirüsün Hindistan varyantının ülkedeki normalleşme sürecini olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Baş tıp danışmanı Prof. Chris Whitty ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Johnson, söz konusu koronavirüs varyantının gece kulüplerinin de açılacağı normalleşme sürecinin 21 Haziran'daki dördüncü ve son aşamasına geçmeyi daha zor hale getirebileceğini belirtti.