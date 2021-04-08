İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

Araştırmada yer alan uzmanlar her 10 kişiden birinin daha önce gerçekleşen enfeksiyonlar (koronavirüsün farklı türleri) nedeniyle doğuştan bağışıklığı olduğu belirtirken bunun dışında kalan kişilerin de t hücreleri sayesinde bağışıklık kazandığı açıklandı.

Araştırma raporunda 14 Mart’tan bu yana 7,1 milyon kişiye daha aşı uygulandığı belirtilirken, aynı zamanda ülkede 24 gün içerisinde yaklaşık 100 bin yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği bildirildi.

UCL tarafından yayınlanan araştırmada, koronavirüse karşı aşı yoluyla veya önceden geçirdiği enfeksiyonlar sayesinde korunan kişi sayısı 12 Nisan'da yüzde 73,4'e çıkacağı bildirilirken bu rakamın ülkeyi sürü bağışıklığına kavuşturmaya yetecek oran olduğu belirtildi.

Araştırma ekibinden UCL profesörü Karl Friston, “Sürü bağışıklığı tahminleri beni şaşırttı” ifadesini kullanırken, “Bağışıklığı tetikleme açısından aşılamanın tahmini etkinliği hesaba katılırken, bu modele göre nüfusun yaklaşık yüzde 70'inin bağışık olduğu anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI NEDİR?

Sürü bağışıklığı sürü etkisi , topluluk bağışıklığı , nüfus bağışıklığı veya sosyal bağışıklık olarak da adlandırılır. Bireylerin büyük bir kısmının bağışıklığa sahip olduğu bir popülasyonda, bu tür insanların hastalık bulaşmasına katkıda bulunma olasılığı düşüktür, enfeksiyon zincirlerinin bozulma olasılığı daha yüksektir, bu da hastalığın yayılmasını durdurur veya yavaşlatır.

Bir toplumdaki bağışıklık bireylerinin oranı ne kadar büyük olursa, bağışıklık sahibi olmayan kişilerin bulaşıcı bir bireyle temas etme olasılığı o kadar az olur, bu da bağışıklık olmayan bireylerin enfeksiyondan korunmasına yardımcı olur.

Bireyler, daha erken bir enfeksiyondan iyileşme veya aşılama yoluyla bağışıklık kazanabilir . Belirli bir eşik değere ulaşıldığında, sürü bağışıklığı, bir popülasyondaki hastalığı yavaş yavaş ortadan kaldırır. Bu eliminasyon, dünya çapında başarılırsa, eradikasyon adı verilen enfeksiyon sayısında sıfıra kalıcı bir azalma ile sonuçlanabilir.