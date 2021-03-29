İngiltere-Türkiye arasında uçuşlar nasıl yapılıyor, seyahat için mevcut kural ve düzenlemeler neler?

İngiltere'de ülke dışına seyahat edecek tüm yolcuların seyahat gerekçesiyle ilgili form doldurmasına ilişkin zorunlu uygulama 8 Mart Pazartesi itibarıyla başladı.

İngiltere, yalnızca belli koşullar altında ülke dışına seyahatlere izin veriyor. Bu nedenle de seyahat nedeninin beyan edilmesi gerekiyor ve sorulması halinde gösterilmek üzere belgelendirilmesi tavsiye ediliyor. Bu düzenleme ülke dışına gidecek tüm yolcuları kapsıyor.

Türkiye, hem gidiş hem de gelişlerde İngiltere'nin genel seyahat düzenlemelerine tabi ülkeler arasında yer alıyor. Bir başka ifadeyle, İngiltere, Türkiye'ye ek bir kısıtlama uygulamıyor.

Ancak Türkiye açısından tersi bir durum söz konusu. Aralık ayında İngiltere'de daha bulaşıcı olduğu tespit edilen yeni bir koronavirüs varyantının ortaya çıkmasının ardından Türkiye, bu ülkeye özgü bir dizi kısıtlayıcı önlem uygulamaya başladı.

Nihai varış noktası Türkiye olan yolcuların İngiltere'den kalkan uçaklara alınmaması, uçaklara yalnızca transit yolcuların kabul edilmesi gibi bu önlem ve kurallar halen yürürlükte bulunuyor.