İngiltere ve Hollanda AP seçimleri için sandık başında

Gelecek 5 yıl için Avrupa Birliği’ne (AB) yön verecek olan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için İngiltere ve Hollanda da sandık başına gidiyor. İngiltere ve İngiltere’de yaşayan AB vatandaşları, sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanmaya başladı.

Avrupa Birliği’ne üye 28 ülkede 370 milyon seçmen 23-26 Mayıs tarihleri arasında Avrupa Parlamentosu Seçimleri için sandıklara başına gidecek. İlk olarak Hollanda ve İngiltere’nin oy kullanacağı seçimlerde diğer AB ülkeleri ise Brüksel’e gönderecekleri temsilcilerini Cuma ile Pazar günü arasında seçecek. Bütün AB ülkelerinin seçimlerini tamamlamasından sonra Pazar akşamı sonuçlar açıklanacak.

Hollanda’da Milliyetçi parti yükselişte, İslam Düşmanı Wilder’in partisi düşüşte

AP’ye 26 temsilci gönderecek olan Hollanda’da oy verme işlemi yerel saatle sabah 05.15’te başladı. Bir çok yerde sandıklar 21.00’e kadar açık kalacak. Hollanda’da sağ kanat milliyetçilerin büyük kazanç sağladığı belirtildi. Hollanda, İngiltere’nin AB’den ayrılmasından sonra AB’ye 29 temsilci gönderecek.

Hollanda’nın Thierry Baudet’in, 2017’de oyların yüzde 2’sini alan Milliyetçi Demokrasi İçin Forum Partisi’nin oyların yüzde 15 oy oranıyla Başbakan Mark Rutte’nin Dutch partisi ile kafa kafaya yarışacağı kamuoyu yoklamaları tarafından ortaya kondu.

2016 yılında attığı bir Tweet ile kendisini Hollanda’nın en önemli entelektüeli olarak tanımlayan Baudet, Hollanda’nın kültürel ve ekonomik temalarına öncelik veriyor. Hristiyanlığın ve Avrupa medeniyetinin düşüşünde göçmenleri suçlayan Hollandalı siyasetçi, Hollanda’nın AB’den ayrılmasını savunuyor.

Baudet’nin partisi Mart ayında yapılan yerel seçimlerde Rutte’nin Hürriyet ve Demokrasi için Halkın Partisi’nin önüne geçerek birinci parti olmuştu. Baudet, seçim kampanyasında İslam’a karşı en çok düşmanlığı olan Wilders’in, AB hakkında kuşkuları olan aşarı sağ Hürriyet Partisi’den destek aldı. Wilders’in partisinin on yıl içindeki en düşük oyu alması bekleniyor.