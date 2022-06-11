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İngiltere ve Kuzey İrlanda'da Covid-19 vakalarında artış eğilimi görüldü

11.06.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşik Krallık'ta Ulusal İstatistik Kurumu (ONS) yetkilileri, İngiltere ve Kuzey İrlanda'da Covid-19 testi pozitif çıkan insan sayısında olası bir artışa dair erken belirtilerin görüldüğünü söyledi.

İngiltere ve Kuzey İrlanda'da Covid-19 vakalarında artış eğilimi görüldü

Birleşik Krallık'ta Ulusal İstatistik Kurumu (ONS) yetkilileri, İngiltere ve Kuzey İrlanda'da Covid-19 testi pozitif çıkan insan sayısında olası bir artışa dair erken belirtilerin görüldüğünü söyledi.

Raporlar, söz konusu küçük artışın muhtemelen Omicron'un BA.4 ve BA.5 varyantlarından kaynaklandığını gösteriyor.

Konuya dair yapılan araştırmalar, bu varyantların "daha eski" Omicron varyantlarından bir miktar daha kolay yayılabileceğini işaret ediyor.

Son tahminlere göre Birleşik Krallık genelinde 990 bin civarında insan Covid'e yakalanmış durumda. Bu nüfusun yüzde 1,5'una (kabaca 65 kişide bir) denk geliyor.

ONS verileri son olarak 2 Haziran'da sona eren haftayı kapsıyor.

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ın bazı bölgelerinde Covid-19 vakaları artarken, Galler ve İskoçya'daki genel eğilim ise belirsiz.

ONS, virüsün yaygınlığını tahmin etmek üzere Birleşik Krallık'taki hanelerden semptomları olsun ya da olmasın binlerce kişiyi rastgele teste tabi tutuyor ve çıkan sonuçları ise yayımlıyor.

İngiltere ve İskoçya'da halka ücretsiz test dağıtımı uygulaması sona ermesinden bu yana kurum, Covid-19'a dair en doğru resmi sunuyor.

Galler ve Kuzey İrlanda'da ise Haziran sonuna dek ücretsiz test uygulaması devam ediyor.

'Karışık bir tablo'

ONS'den Sarah Crofts, elde edilen son verilerle ilgili şöyle konuştu:

"İngiltere ve Kuzey İrlanda'daki küçük artışlarla birlikte bugünkü veriler, muhtemelen Omicron BA.4 ve BA.5 varyantlarındaki artan eğilimlerden kaynaklanan, Birleşik Krallık genelinde enfeksiyon oranları için karışık bir tablo gösteriyor.

"Omicron BA.2, Covid-19'un en yaygın varyantı olmaya devam ediyor ve Birleşik Krallık'ın büyük çoğunluğunda düşüş eğilimi gösteriyor."

2 Haziran itibarıyla ONS tahminlerine göre:

  • İngiltere'de yaklaşık 70 kişiden biri,

  • Galler'de yaklaşık 75 kişiden biri,

  • Kuzey İrlanda'da yaklaşık 65 kişiden biri,

  • İskoçya'da yaklaşık 40 kişiden biri Covid'e yakalandı.
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