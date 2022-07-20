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İngiltere yanıyor! Başkent Londra'da hayat felç oldu: "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yoğun gün"

20.07.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de itfaiye ekipleri İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yoğun mesaisini yürütüyor. Başkent Londra'da dün termometreler 40,3 dereceyi gösterdi ve böylece ülke tarihinde sıcaklıklar ilk kez 40 dereceyi aşarak rekora imza attı. Kentte birçok noktada yangınlar çıktı. Rekor sıcaklıklar kent sakinlerinin hayatını altüst etmiş durumda. Bölgeden gelen inanılmaz fotoğraflar da durumun ciddiyetini ortaya koyuyor.

İngiltere yanıyor! Başkent Londra'da hayat felç oldu: "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yoğun gün"

Londra İtfaiye Teşkilatı, salı gününün İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana en yoğun gün olduğunu ve başkentin dört bir yanına en az 110 itfaiye aracının gönderildiğini söyledi. İngiltere tarihinin en sıcak gününde dün gece çıkan korkunç yangınlar nedeniyle evler de kül oldu. Londra'nın doğusundaki Dartford Geçidi yakınlarındaki Wennington'da çok sayıda ev, 12 ahır ve beş araba yok oldu. Elektrik kesintilerinin yanı sıra aşırı sıcak nedeniyle toplu taşıma da neredeyse durma noktasına geldi.

"TAM BİR FELAKET"

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Bir gübre yığınının kendiliğinden tutuşması sonucu ortaya çıktığı belirtilen yangında insanlar büyük maddi hasara uğradı. "Her şeyimizi kaybettik" diyen vatandaşlar, canlarını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldıklarını anlattılar.

Dün, Wennington'da, 100 itfaiyeci bir evde çıkan ve şiddetini giderek artıran yangını söndürme çabaları sırasında ev sakinleri tehliye edildi. Olay yerine gelen bir itfaiyeci durumu "tam bir felaket" olarak nitelendirdi.

EVİN ETRAFINA SİPER KAZDI

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Tahliye işlemleri sırasında bir kadın, amcasının mahsur kaldığını ve alevleri söndürmek için evinin etrafında 'siper kazdığını' söyledi.

Bölgede tahliye çalışmaları sürerken insanlar tarlada paniklemiş atların kişneme seslerini duyduklarını söyledi.

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"HER ŞEYİMİ KAYBETTİM"

The Sun'a konuşan Ray Smith (55), yaşadığı felaketi "Ömrüm boyunca böyle bir şey görmedim. Arabama binip uzaklaştım. Herkes korku içindeydi. Sanırım her şeyimi kaybettim" ifadeleriyle anlattı.

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İngiltere Londra sıcaklık
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