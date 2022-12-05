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İngiltere’ye giden uçakta bomba ihbarı! Acil iniş yaptı

05.12.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonya’dan İngiltere’ye giden uçak, bomba ihbarı yapılmasının ardından Çekya’daki bir havalimanına yönlendirildi.

İngiltere’ye giden uçakta bomba ihbarı! Acil iniş yaptı

Polonya’nın Krakow kentinden İngiltere’nin Bristol kentine giden uçakta bomba ihbarı yapıldı. Çekya’daki Prag Havalimanı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Polonya’nın Krakow kentinden Bristol’e giden uçak 22.50’de yön değiştirerek Prag Havalimanı Airport Krakow-Bristol rotasına güvenli bir şekilde indi. Yolcuların ve tüm hava trafiğinin güvenliğini sağlamaya yönelik tüm eylemler şu anda Çek polisi tarafından yürütülüyor" denildi.

Çek polisi, patlayıcı uzmanlarının olay yerinde olduğunu ve ihbar edilen cihazı araştırdıklarını söyledi. Prag Havaalanı daha sonra uçakta tehlikeli bir nesne bulunmadığını söyledi.

(İHA)

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İngiltere uçak bomba

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