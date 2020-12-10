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İngiltere'de 32 erkek, 8 kız çocuğuna cinsel taciz suçlamasıyla yargılanacak

10.12.2020 19:28 | Son Güncelleme:
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İngiltere'de 32 erkek, 8 kız çocuğuna cinsel taciz suçlamasıyla yargılanacak

İngiltere'nin Batı Yorkshire bölgesinde, sekiz kız çocuğuna cinsel tacizde bulundukları iddia edilen 32 erkeğe, cinsel saldırı suçlaması yöneltildi. Erkeklere, 1999-2012 yılları arasında işlendiği iddia edilen tecavüz suçlamalarında bulunuldu.

İngiltere'nin Batı Yorkshire bölgesinde, sekiz kız çocuğuna cinsel tacizde bulundukları iddia edilen 32 erkeğe, cinsel saldırı suçlaması yöneltildi.

Çoğunlukla Kirklees bölgesinden oldukları belirtilen erkeklerin çoğuna, 1999-2012 yılları arasında işlendiği iddia edilen tecavüz suçlamaları yöneltildi.

Polis, tacize uğradıkları iddia edlien kız çocuklarının o dönem 13 ila 16 yaşında olduklarını açıkladı. Cinsel saldırıların Kirklees, Bradford ve Wakefield bölgelerinde gerçekleştiği iddia edildi.

Polis söz konusu erkeklere, Batı Yorkshire bölgesinde geçmişte yaşanan cinsel taciz olaylarının araştırıldığı Tourway Operasyonu'nda suçlama yöneltildiğini belirtti.

Zanlılar 11 ve 14 Aralık'ta mahkemeye çıkacak.

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