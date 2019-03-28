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İngiltere'de Avam Kamarası Başkanı'ndan Brexit oylamasına izin

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 20:30 | Son Güncelleme

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasının Başkanı John Bercow daha önce iki kez reddedilen Brexit anlaşmasının yeniden oylanmasına izin verdi - Bercow'un izninin ardından Brexit anlaşması yarın siyasi çerçeve belgesi olmaksızın tek başına oylanacak

LONDRA (AA) - İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasının Başkanı John Bercow daha önce iki kez reddedilen İngiltere'nin Avrupa Birliğinden (AB) ayrılmasına (Brexit) yönelik anlaşmanın yeniden oylanmasına izin verdi.

Bercow, böylece hükümetin AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda yarın oylamasının önünü açtı.

Bercow daha önce anlaşmada önemli bir değişiklik olmadıkça yeniden oylanmasının parlamento teamülüne aykırı olacağını açıklamıştı.

Hükümet bu engeli aşmak için daha önce AB ile üzerinde anlaşılan ve tarafların Brexit sonrası ilişkileriyle ilgili vizyonu içeren siyasi çerçeve belgesiyle birilikte sunulan Brexit anlaşmasını bu kez tek başına parlamentoya sunmuştu.

Bercow'un izninin ardından 15 Ocak'ta ve 12 Mart'ta parlamentoda ezici çoğunlukla reddedilen Brexit anlaşması yarın 3'üncü kez oylanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Avam Kamarası Brexit ingiltere

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