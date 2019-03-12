İngiltere'de Brexit anlaşması görüşmeleri

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılık anlaşmasının bugün kabul edilmemesi durumunda Brexit'in gerçekleşemeyebileceğini söyledi.

May, Brexit anlaşması görüşmeleri kapsamında parlamentoda yaptığı konuşmada, AB ile vardığı anlaşmayı savundu.

Tartışmaya neden olan "tedbir maddesi"yle ilgili yeni düzenleme sayesinde anlaşmada iyileşme sağlandığını belirten Başbakan May, değişiklikle söz konusu maddenin askıya alınabileceğini savundu.

İş dünyasının belirlilik istediğini kaydeden May, "Eğer anlaşma kabul edilmezse, tek belirlilik 'belirsizliğin devam etmesi' olacak." değerlendirmesini yaptı.

Anlaşmanın kabul edilmemesinin olası sonuçlarına ilişkin de uyarıda bulunan Theresa May, "Eğer anlaşma bu gece geçmezse, Brexit gerçekleşemeyebilir." dedi.

Kötü bir anlaşmanın, "anlaşmasız ayrılıktan bile daha kötü" olacağını ancak vardığı anlaşmanın iyi olduğunu kaydeden May, Brexit'in ertelenmesinin ise sadece İngiltere değil AB üyelerinin de onayına bağlı olduğuna dikkati çekti.