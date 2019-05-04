İngiltere'de Brexit'in damga vurduğu seçimde oy sayımı tamamlandı

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Kısmi yerel seçim sonuçlarından genel seçime yönelik yapılan projeksiyona göre Muhafazakar Parti de İşçi Partisi de oyların yüzde 28’ini alırken, Liberallerin oy oranı yüzde 19’a çıktı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi de 86 belediye meclisi üyeliği ile 6 belediyenin kontrolünü kaybederken, Liberal Demokrat Parti ile Yeşiller seçimin kazançlı partileri olarak öne çıktı.

Brexit krizindeki ülkede, 248 belediyede yapılan erken seçimlerde Muhafazakar Parti 1335 belediye meclisi üyeliğini ve 49 belediyeyi kaybetti.

LONDRA (AA) - İngiltere’de 248 belediyede yapılan kısmi yerel seçimlerde, iktidardaki Muhafazakar Parti ile ana muhalefetteki İşçi Partisi büyük kayıplar yaşarken, Liberal Demokrat Parti çok sayıda yeni belediye meclisi üyeliği elde etti.

Ülkede 2017 yılında yağılan erken genel seçimde Muhafazakarlar yüzde 42,4, İşçi Partisi yüzde 40, Liberaller de yüzde 7,4 oy oranına ulaşmıştı.

- Kuzey İrlanda'da dengeler değişmedi

Kuzey İrlanda'da da 11 belediyede gidilen seçimlerde ise dengeler çok değişmedi. İngiltere Başbakanı Theresa May'in azınlık hükümetine dışarıdan destek veren İngiltere ile birlik yanlısı Demokratik Birlik Partisi (DUP) 2 belediye meclisi üyeliğini, ayrılıkçı parti Sinn Fein de seçimde sadece 1 belediye meclisi üyeliğini yitirdi.

İki parti, Kuzey İrlanda'da güç paylaşımına dayalı özerk yönetimin ortakları olarak 2017 yılına kadar ülkeyi yönetmişti. 2017'de bozulan ortaklığın ardından ülkede özerk yönetim hala kurulamadı.

İngiltere ve Kuzey İrlanda'da seçmenler, kısmi yerel seçim için dün sandık başına gitmiş, oylar bu sabah sayılmaya başlamıştı.

- Geleneksel partilere bağlılık azaldı

Siyasi gözlemcilere göre, yerel seçimde seçmenler, İngiliz siyasetinin iki ana partisine İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) sürecindeki performansları nedeniyle sırtlarını dönerken, Brexit konusunda net olarak karşı tutum alan Liberaller ile Yeşiller’e yöneldi.