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İngiltere’de camide çekiçli saldırı girişimi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 13:38 | Son Güncelleme

İngiltere’nin başkenti Londra’daki bir camide cemaate çekiçle saldırmaya çalışan bir şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.Londra’nın Southall semti Hayes Caddesi’ndeki Darussalam Kültür Merkezi Camii’nde yerel saatle 04.30’da bir kişinin çekiçle cemaate saldırmaya çalıştığı belirtildi.

İngiltere’nin başkenti Londra’daki bir camide cemaate çekiçle saldırmaya çalışan bir şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
Londra’nın Southall semti Hayes Caddesi’ndeki Darussalam Kültür Merkezi Camii’nde yerel saatle 04.30’da bir kişinin çekiçle cemaate saldırmaya çalıştığı belirtildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, cemaat tarafından yakalanan 38 yaşındaki şüphelinin olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Polis açıklamasında, olayda yaralanan olmadığı ve terör şüphesi bulunmadığı ifade edildi. Polis, saldırganın bir gün önce camiye geldiğini ve cemaatten biriyle arasında tartışma yaşanmış olabileceğini belirtti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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