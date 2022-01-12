HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere'de ilk Covid-19 kısıtlamaları sırasında Başbakanlık'ta yapıldığı iddia edilen bir etkinlik daha ortaya çıktı

İngiltere'de ilk Covid-19 kısıtlamaları sırasında Başbakanlık'ta yapıldığı iddia edilen bir etkinlik daha ortaya çıktı

12.01.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce ortaya çıkarılan ve büyük tepki çeken, İngiltere'deki ilk koronavirüs karantinası sırasında Başbakanlık'ta gerçekleştirilen etkinliklere bir yenisi daha eklendi. 20 Mayıs 2020'de kurumun bahçesinde gerçekleştirilen "kendi içkini getir" partisine 100 kadar kişinin e-posta ile davet edildiği düşünülüyor.

İngiltere'de ilk Covid-19 kısıtlamaları sırasında Başbakanlık'ta yapıldığı iddia edilen bir etkinlik daha ortaya çıktı

Daha önce ortaya çıkarılan ve büyük tepki çeken, İngiltere'deki ilk koronavirüs karantinası sırasında Başbakanlık'ta gerçekleştirilen etkinliklere bir yenisi daha eklendi. 20 Mayıs 2020'de kurumun bahçesinde gerçekleştirilen "kendi içkini getir" partisine 100 kadar kişinin e-posta ile davet edildiği düşünülüyor.

Bu parti, şimdiye kadar araştırılan Covid-19 kısıtlamaları sırasında yapıldığı iddia edilenlerin en sonuncusu.

ITV News tarafından ortaya çıkarılan davetiye e-postası, Boris Johnson'ın özel sekreteri Martin Reynolds'ı temsilen gönderilmiş.

Etkinliğe yaklaşık 30 kişinin katıldığı iddia ediliyor ve iki görgü tanığının BBC'ye aktardığına göre Boris Johnson ve eşi Carrie de orada yer aldı.

Partinin gerçekleştirildiği gün İngiltere'deki kurallara göre, aynı evden olmayan bir kişiyle sadece açık alanda ve iki metre aralıkla görüşülebiliyordu.

Ayrıca kabul edilebilir bir sebep olmadığı sürece evden ayrılmak yasaktı, aksi takdirde para cezası uygulanıyordu.

27 Mart - 1 Haziran 2020 arasındaki bu ilk sokağa çıkma yasağı sırasında Covid-19 kısıtlamalarını ihlal ettiği için 17 bin 981 tane para cezası kesildi.

30'dan fazla kişinin özel mülklerde yasadışı olarak toplanması suçundan verilen para cezası sayısı ise 29.

Başka etkinlikler de oldu

2020'de Başbakanlık'ta başka toplantıların da gerçekleştiği iddia ediliyor.

Bunlardan bir tanesinin 27 Kasım'da, görevden ayrılan Başbakanlık çalışanı Cleo Watson için düzenlenen parti olduğu düşünülüyor.

O dönemde de aynı hanede oturmayan kişilerin kapalı alanlarda toplanmasına izin verilmiyordu.

Başka bir Başbakanlık toplantısının da 15 Aralık'ta gerçekleştirildiği iddia ediliyor. Sunday Mirror gazetesi geçtiğimiz ay Johnson'ın, Başbakanlık Konutu'nda iki meslektaşıyla yan yana oturarak online Noel soru yarışması oynadığını gösteren bir fotoğraf yayımlamıştı.

O sırada da farklı hanelerden iki veya daha fazla kişinin gerekli olmadıkça kapalı mekanlarda toplanmasını yasaktı.

Başbakan iddialara nasıl yanıt verdi?

Başbakanlık partileri hakkındaki iddialar ilk olarak Daily Mirror gazetesi tarafından 2020 Noel döneminde düzenlenen etkinlikle ilgili ortaya atıldı.

Boris Johnson milletvekillerine sürecin incelendiğini bildirdi.

Bunun üzerine o dönemde yapılan Başbakanlık basın toplantısı videosu ortaya çıktı. Bu video bir Noel partisinin gerçekleştiğini doğruluyor gibi görünüyordu.

Tepkilerin artmasının ardından Johnson, kuralların çiğnenmesiyle ilişkili herkes için disiplin cezası verileceğini söyledi.

Daha sonra Noel soru yarışması görüntüleri açığa çıktı. Johnson "kesinlikle hiçbir kuralı çiğnemedim" dedi, o gün koronavirüs pandemisi sırasındaki çalışmaları için personele teşekkür etmek için "kısa süreliğine" orada yer aldığını ekledi.

Başbakanlık ayrıca Johnson ile birlikte görüntülenen, Noel Baba şapkası takan iki kişinin, ona teknoloji konusunda yardım eden yakın personel olduğunu açıkladı.

15 Mayıs'ta Başbakanlık'ta, Johnson ve personelinin bir şişe şarap ve peynir tabağıyla çekilen fotoğrafta ise hiçbir kuralın ihlal edilmediği konusunda ısrar ediliyor.

Johnson 20 Mayıs'ta yapıldığı iddia edilen bahçe partisine katılıp katılmadığını ise açıklamadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzakGerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzak
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Cinsel tacizcinin adını açıkladılarCinsel tacizcinin adını açıkladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Otomobilde yeni ÖTV düzenlemesi!

Otomobilde yeni ÖTV düzenlemesi!

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Bir garip babalık davası! Mirastan pay alınca...

Bir garip babalık davası! Mirastan pay alınca...

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan PCR testi ve karantinayla ilgili yeni karar

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan PCR testi ve karantinayla ilgili yeni karar

YSK'dan güncelleme geldi! Sarıgül ve İnce liste dışı

YSK'dan güncelleme geldi! Sarıgül ve İnce liste dışı

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Binlerce yıldızın altında harika bir tatil için en iyi kamp çadırı çeşitleri

Binlerce yıldızın altında harika bir tatil için en iyi kamp çadırı çeşitleri

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti!

Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.