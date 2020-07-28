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İngiltere’de ilk kez bir kedide koronavirüs tespit edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 28.07.2020 14:57 | Son Güncelleme

İngiltere’nin başkenti Londra’da bir evcil kedide koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

İngiltere’de ilk kez bir kedide koronavirüs tespit edildi

Hayvanın hafif semptomlar gösterdiği ve birkaç gün içerisinde iyileştiği ifade edildi. İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu Medikal Direktörü Yvonne Doyle, hayvandan insana virüs bulaşma ihtimaline dair bir kanıt bulunmadığını açıkladı.

Başkent Londra’ya bağlı Webridge kasabasında yaşayan ve daha önce üyelerinin koronavirüse yakalandığı bir ailenin kedisinde koronavirüs tespit edildi. İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu Medikal Direktörü Yvonne Doyle, “Hayvan sahiplerinin endişelenmesine gerek yok. Henüz evcil hayvanlardan insanlara hastalık geçtiğine dair bir kanıt bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE BELÇİKA’DA BİR KEDİDE TESPİT EDİLMİŞTİ

Belçika’nın Valon Bölgesi’nde bir kediye koronavirüs teşhisi konulmuştu. Virüsün kediye sahibinden bulaştığı ifade edilirken; Virolog Steven Van Gucht, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sahibi semptomlar göstermeye başladıktan bir hafta sonra, kedi de semptomlar gösterdi. Semptomlar, ishal, kusma ve nefes alma zorluklarıydı. Araştırmacılar, virüsü kedinin dışkısında buldular" demişti. Van Gucht, ‘hayvandan insana virüs bulaşması gibi bir durumun olmadığını’ hatırlatarak, "Bunun yaygın olduğuna dair hiçbir belirti yok. Bunun hayvandan insana değil, insandan hayvana geçiş olduğunu belirtmek gerekiyor. Virüs normal olarak hayvandan insana geçmez" ifadelerini kullanmıştı.

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