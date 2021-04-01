HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere'de ilk kez bir polis 'terör' davasında suçlu bulundu

İngiltere'de ilk kez bir polis 'terör' davasında suçlu bulundu

01.04.2021 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkent Londra'da görev yapan 22 yaşındaki Benjamin Hannam, yasa dışı neo-Nazi örgüt National Action'a (Ulusal Eylem) üye olmaktan suçlu bulundu. Hannam böylece ülkede "terörden" suçlu bulunan ilk polis memuru oldu.

İngiltere'de ilk kez bir polis 'terör' davasında suçlu bulundu

2016'da "terör örgütü" kapsamına alınan aşırı sağcı National Action'a (Ulusal Eylem) üye olduğu belirtilen Hannam ayrıca polislik başvurusunda yanlış beyanda bulunmakla, patlayıcı yapımı ve saldırı bıçağı kullanımı hakkında doküman bulundurmaktan da suçlu bulundu.

Şartlı olarak salıverilen iki yıllık polis memurunun cezası 23 Nisan'da açıklanacak.

İngiltere'de "yasa dışı terör örgütü üyeliği" suçunun cezası 14 yıla kadar hapis.

YAYIN YASAĞI KALKTI

Başkent Londra'da görülen davada yargıç, Hannam'ın "uygunsuz bir çocuk fotoğrafı" bulundurduğunu kabul etmesinden sonra davayla ilgili yayın yasağını kaldırdı.

Benjamin Hannam hakkında bu suçlama için ayrı bir dava açıldı.

PA MEDIA

Hannam hakkındaki dava, adının aşırı sağcı bir forumun internete sızdırılan veri tabanında geçmesinden sonra açılmıştı.

Hannam'ın Ulusal Eylem'in Londra Şubesi'ne Mart 2016'da üye olduğu, aynı yılın Aralık ayında örgütün yasaklanmasından sonra da üyeliğini devam ettirdiği belirtiliyor.

Benjamin Hannam, boks antrenmanı yaparken görüntülenmişti

Savcılık, polis memurunun düzenli olarak örgütün toplantılarına katılmasına rağmen iş başvurusu sırasında bunu gizlediğini söylüyor.

Benjamin Hannam, duruşmada "faşizmin görünüşü ve estetiğine" ilgi duyduğunu ancak ırkçı olmadığını, örgüt içinde bu tur görüşler belirten kişilere karşı çıktığını savunmuştu.

Hannam ayrıca polis memuru olduktan sonra da Ulusal Eylem'le bağlantısını kestiğini öne sürmüştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taşla sopalarla dövüldü! Tecavüz eden adamla beline ip bağlanıp dolaştırıldı Taşla sopalarla dövüldü! Tecavüz eden adamla beline ip bağlanıp dolaştırıldı
Tam kapanma olacak mı?Tam kapanma olacak mı?
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
Anahtar Kelimeler:
polis İngiltere

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Diğer Haberler

İnsan kaçakçıları ABD-Meksika sınırında iki çocuğu duvardan aşağı attı

İnsan kaçakçıları ABD-Meksika sınırında iki çocuğu duvardan aşağı attı

Oğul Biden'dan itiraf: Kazandığım paraları uyuşturucu ve alkole harcadım

Oğul Biden'dan itiraf: Paraları uyuşturucu ve alkole harcadım

Biden uçağa binerken yine düşme tehlikesi geçirdi

Biden uçağa binerken yine düşme tehlikesi geçirdi

DSÖ’den iki Çin aşısıyla ilgili açıklama: Güvenli ve etkili

DSÖ’den iki Çin aşısıyla ilgili açıklama: Güvenli ve etkili

Rahip, cemaatten maskelerini çıkarmalarını istedi!

Rahip, cemaatten maskelerini çıkarmalarını istedi!

Aliyev'den Selçuk Bayraktar'a madalya!

Aliyev'den Selçuk Bayraktar'a madalya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.