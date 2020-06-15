İngiltere'de ırk eşitsizliği tartışmaları: Muhalefet, 'Yeterince rapor var, adım atma zamanı' diyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, haftalardır devam eden Black Lived Matter (Siyahların Hayatı Değerlidir) gösterileri ve hararetlenen ırkçılık, ayrımcılık, eşitsizlik tartışmaları üzerine, bir komisyon kurulacağını ve ülke çapında eşitsizliklerin bütün boyutlarıyla değerlendirildiği bir rapor hazırlanacağını açıkladı. Ancak ana muhalefetteki İşçi Partisi bu konuda yeterince araştırma yapıldığını ve raporlar hazırlandığını vurguladı. İşçi Partisi, "Yeterince rapor var, adım atma zamanı" diyor.

İşçi Partisi Adalet Sözcüsü David Lammy, Başbakan Johnson'un planının hiçbir ayrıntı içermediğini söyledi. Lammy, "Bunlar ırkçılık karşıtı gösterileri yatıştırmak için sigara paketinin arkasına karalanmış sözler" dedi.

ABD'de siyah Amerikan vatandaşı George Floyd'un 25 Mayıs'ta beyaz polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltına alınırken öldürülmesi üzerine başlayan gösteriler İngiltere'de de iki haftayı aşkın süredir binlerce kişinin katıldığı gösterilerle yankı bulmuş ve çeşitli alanlardaki eşitsizlikler, ırkçılık, ayrımcılık ve kölecilik-sömürgecilik tarihi gibi tartışmaları da hararetlendirmişti.