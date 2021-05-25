İngiltere'de İslamofobi suçlamalarının incelendiği raporda Başbakan Johnson ve Muhafazakar Parti eleştirildi

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'ye ilişkin İslamofobi suçlamalarını ve eleştirilerini değerlendiren bir raporda, partinin "Müslümanlara karşı hassasiyet göstermediği" izlenimi yarattığı belirtildi. Raporda, İngiltere Başbakanı ve Muhafazakar Parti lideri Boris Johnson'ın burka ile ilgili eski yorumları da incelenmişti. Johnson, Ağustos 2018'de Daily Telegraph gazetesindeki köşe yazısında, burka giyen kadınları "posta kutusuna" ve "banka soyguncusuna" benzetmişti.

Temmuz 2019'da Muhafazakar Parti lideri seçilen ve Theresa May'in yerine başbakan olan Johnson, Aralık 2019'da partisinin "ayrımcılık" iddialarını nasıl ele aldığına dair bir rapor hazırlanması talimatı vermişti.

Bugün kamuoyuna açıklanan raporda ise Müslüman karşıtı görüşlere hem yerel hem de bireysel boyutta rastlandığı tespit edildi.

Raporda, bu konudaki şikayetlerin ele alınış tarzıyla ilgili "kurumsal ırkçılık" iddialarını doğrulayacak veya "belirli bir topluluğa karşı sistematik ihmali gösteren" verilere rastlanmadığı belirtildi. Partideki şikayet sisteminin ise "revizyondan geçirilmesi gerektiği" vurgulandı.