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İngiltere'de kanseri erken teşhis edebilecek nefes testi deneniyor

03.01.2019 16:13 | Son Güncelleme

Nefes Biyopsisi adı verilen cihazla, hastaların nefesindeki moleküllerde kanser belirtilerini tespit etmeyi amaçlanıyor. Bilim insanları bu yolla kanser teşhisinin daha erken, daha basit ve daha ucuz olmasını umuyor.

İngiltere'de kanseri erken teşhis edebilecek nefes testi deneniyor

İngiltere'de bir hastanede kanser teşhisinde devrim yaratabilecek nefes testi denemelerine başlandı. Nefes Biyopsisi adı verilen cihazla, hastaların nefesindeki moleküllerde kanser belirtilerinin tespit edilmesi amaçlıyor.

Bilim insanları bu yolla kanser teşhisinin daha erken, daha basit ve daha ucuz olmasını umuyor.

Cambridge'deki Addenbrooke Hastanesi'nde 2 yıl sürecek olan deneme, kanser hastalarının yanı sıra sağlıklı insanların da dahil olduğu 1500 kişi üzerinde yapılacak.

Başlangıçta yemek borusu ve mide kanseri şüphesi olan hastalarda yapılacak denemeler; daha sonra prostat, böbrek, karaciğer, pankreas ve idrar kesesi kanserlerini de kapsayacak şekilde genişletilecek.

Denemeler, İngiltere'nin Kanser Araştırmaları Vakfı (Cancer Research UK) ile cihazı geliştiren İngiliz şirketi Owlstone Medical'ın ortak çalışması olarak yapılıyor.

Cihaza 10 dakika üfleniyor

Deneklerin nefes cihazına 10 dakika üflemesi ile elde edilen ve uçucu organik bileşikler (UOB) olarak adlandırılan moleküller incelenmek üzere laboratuvara gönderilecek.

Vücudumuzdaki hücreler normal metabolik işlemlerin bir parçası olarak çeşitli UOB'ler üretiyor. Bu moleküller akciğere ulaşarak nefeste ortaya çıkıyor. Kanserin bu UOB'lerde fark edilir değişikliklere neden olduğu tahmin ediliyor.

Denemelerde doğru ve güvenilir sonuçlar alınması halinde, bu cihazlar muayenehanelerde yaygın kullanıma açılabilir.

Owlstone Medical şirketinin kurucusu ve yöneticisi Billy Boyle, kan ve idrar testlerinin yanı sıra nefes testinin de erken teşhise yardımcı olacak şekilde kullanılabileceğini söylüyor.

Boyle, "Teknolojimiz, nefesteki UOB'leri tespit etmede oldukça etkili oldu… Çeşitli kanser hastalarında erken teşhis sağlama gibi önemli bir konuda bunu uygulamaya çalışıyoruz" dedi.

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