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İngiltere’de polise “molotof kokteyli” saldırı

02.02.2021 22:44 | Son Güncelleme:
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İngiltere’nin başkenti Londra’da ihbar üzerine olay yerine gelen polislere molotof kokteyli ile saldırı düzenlendi.İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Golders Green semtinde ihbar üzerine semte bulunan Sinagog’a gelen itfaiye ve polis ekiplerine kimliği belirsiz bir kişi tarafından molotof kokteyli ile saldırı düzenlendi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da ihbar üzerine olay yerine gelen polislere molotof kokteyli ile saldırı düzenlendi.
İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Golders Green semtinde ihbar üzerine semte bulunan Sinagog’a gelen itfaiye ve polis ekiplerine kimliği belirsiz bir kişi tarafından molotof kokteyli ile saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, polis saldırganı gözaltına aldı. Polis saldırının ardından olayın gerçekleştiği caddeyi güvenlik gerekçesi ile kapattı.
Görgü tanıkları, olay yerinde 15 polis aracı, bir itfaiye ve bir ambulansın bulunduğunu ifade etti. Yetkililer, olayın antisemitizm veya terörle ilgili olduğuna inanmadıklarını bildirdi.

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