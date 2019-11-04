İngiltere'de tırın arkasında 39 kişinin cesedinin bulunması

LONDRA (AA) - İngiltere'de, bir tırın arkasında 39 kişinin cesedinin bulunmasının, ülkenin göç politikasını gözden geçirmesi için bir uyarı işareti olarak kabul edilmesi gerektiği belirtildi.

Parlamentonun göçle ilgili Dışişleri Özel Komitesinin raporunda, sınırların kapatılmasına odaklanan politikaların göçmenleri daha tehlikeli yollar izlemeye ve onları kaçakçıların eline itmeye zorladığı kaydedildi.

Komite Başkanı Tom Tugendhat da İngiltere'nin Brexit gerçekleşene kadar AB'nin göç konusundaki toplantılarına katılmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Bir tırda 39 kişinin ölü bulunmasının herkesi şok ettiğini belirten Tugendhat, "Bugün dünyadaki yüzlerce aile, hayatlarını kaçakçılara emanet ederek ölümcül kumar oynamaya sürüklenen sevdiklerini kaybediyor. Bu olay, Dışişleri Bakanlığı ve hükümet için bir uyarı işareti olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ölüyorum, çünkü nefes alamıyorum"

Öte yandan hayatını kaybeden 8'i kadın 39 kişinin Vietnamlı olduğu kesinleşti. Olayı soruşturan Essex polisi, Vietnamlı makamlarla irtibat halinde olduklarını aktardı.