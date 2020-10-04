İngiltere'den bağımsızlığını elde edişinin 60. yıl dönümünde Nijerya

Afrika'nın en büyük nüfuslu ülkesi Nijerya İngiltere'den bağımsızlığının 60. yıldönümünü kutluyor. Yazar ve gazeteci Adaobi Tricia Nwaubani, Nijerya'nın bağımsızlık tarihinin en büyük sorunlarına ve bugününe bakıyor.

Bu kadar çok sayıda etnik grubu nasıl birleştirir ve nasıl bir arada tutarsınız? Nijerya'nın bağımsızlığını elde ettikten sonraki ilk 10 yılının en önemli meselesi buydu. 60 yıl sonra hala bu.

Ulusal düzeyde hararetli tartışmalar genellikle hangi etnik grubun ne zaman ne alacağıyla ilgilidir. Ya da belli bir etnik gruba mensup bir kişinin adil muamele görüp görmediğiyle.

Bundan yaklaşık 40 yıl önce Nijerya hükümeti sistemik eşitliği teşvik edici büyük bir siyasi hamle yaptı fakat bu da daha fazla bölünme ve rahatsızlıklara yol açtı.

Nijerya'da 300'ü aşkın etnik grup var. Bunlar arasında üçü diğerlerine göre daha ağırlıklı. Güney-doğuda İbolar, güney-batıda Yorubalar ve kuzeyde Hausalar.

Bu gruplar Britanya sömürge yönetimi onları bir ülke halinde bir araya getirmeden önce ayrı ayrı birimler olarak yaşıyorlardı. Sömürge döneminden bu güne ise 36 eyaletten oluşan federal bir sisteme sahipler ve başkent Abuja'dan yönetiliyorlar.