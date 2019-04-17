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İngiltere'den "cinsel içeriğe yaş doğrulaması" şartı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 23:32 | Son Güncelleme

15 Temmuz 2019'da başlayacak uygulama kapsamında cinsel içerikli siteler, kullanıcılarının en az 18 yaşında olduğunu doğrulamak zorunda olacak

LONDRA (AA) - İngiltere, çocukların internetteki cinsel içeriklere erişimini engellemek için bu tür yayın yapan sitelere girişte "yaş doğrulaması şartı" getiriyor.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz 2019'da başlayacak uygulama kapsamında cinsel içerikli siteler, kullanıcılarının en az 18 yaşında olduğunu doğrulamak zorunda kalacak.

Kullanıcılarının yaşını kimlik ya da kredi kartı bilgileri üzerinden doğrulayacak olan siteler, yeni yasaya uymamaları durumunda ise engellenecek. İngiltere Film Sınıflandırma Kurulu (BBFC), yeni yasaya uyumu sağlamaktan sorumlu olacak.

İngiltere Dijital Bakanı Margot James, konuya ilişkin açıklamasında, yetişkinlere yönelik içeriklere çocukların erişiminin çok kolay olduğunu belirterek, "Zorunlu yaş doğrulamasının başlatılması dünyada bir ilk. Mahremiyet ile çocukları uygunsuz içerikten koruma ihtiyacı arasında bir denge sağlamak için konu üzerinde zaman harcadık. İngiltere'nin çevrimiçi alanda dünyanın en güvenli yeri olmasını istiyoruz." dedi.

Açıklamada, 7-17 yaş arası çocukları olan İngiltere'deki ebeveynlerin yüzde 88'inin, çocuklarının internetteki cinsel içeriklere erişimin engellenmesi için yaş doğrulama şartı getirilmesini desteklediği de belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel içerik ingiltere internet

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