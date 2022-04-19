HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere'nin eski başbakanı May, Ruanda'ya göçmen gönderilmesi kararını eleştirdi

İngiltere'nin eski başbakanı May, Ruanda'ya göçmen gönderilmesi kararını eleştirdi

19.04.2022 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin eski başbakanı Theresa May, hükümetin kimi göçmenlerin Ruanda'ya gönderilmesi kararını eleştirdi. May, parlamentoda yaptığı konuşmada bu politikayı yasal, sürdürülebilir ve verimli olmadığı için eleştirdiğini aktardı.

İngiltere'nin eski başbakanı May, Ruanda'ya göçmen gönderilmesi kararını eleştirdi

2010-2016 yılları arasında içişleri bakanı olarak ülkenin göçmen politikasını yöneten May, sadece bekar erkek göçmenlerin Ruanda'ya gönderilmesine karar verilmesi dolayısıyla kadın ve çocuklara yönelik insan kaçakçılığının hızlanacağını belirtti.

İçişleri Bakanı Piri Patel ise bu politika ile insan kaçakçılarına büyük bir darbe vurulacağı iddialarını sürdürdü.

Patel, göçmen politikasında bir değişikliğe ihtiyaç olduğunu çünkü insanların İngiltere'ye gelmeye çalışırken hayatını kaybettiğini aktardı.

Bu politika, sivil toplum kuruluşları ve muhalefetteki partiler tarafından da eleştiriliyor.

Plana göre, İngiltere'ye kamyonlarla ya da botlarla gelen göçmenlerin bazıları yaklaşık 6 bin kilometre uzaklıktaki Ruanda'ya gönderilecek.

Ruanda, gelenlerle ilgili sorumluluk sahibi olacak ve ülkeye gelen kişileri bir sığınma başvurusu sürecine sokacak.

Bu sürecin sonunda söz konusu kişiler, başarılı olmaları durumunda, Ruanda'da uzun vadeli oturum iznine sahip olacak.

Planın yıllık maliyeti 120 milyon sterlin olarak açıklandı, ancak muhalifler bundan çok daha yüksek bir maliyetin ortaya çıkacağını düşünüyor.

Geçtiğimiz sene 28 bin 526 kişinin küçük botlarla Manş Denizi'nden İngiltere'ye geçtiği biliniyor. Bu sayı 2020 yılında 8 bin 404 kişi olarak kayıtlara geçmişti.

İnsan hakları aktivistleri, planın mülteci haklarına olumsuz etkisi olacağının altını çizdi.

Gölge İçişleri Bakanı Yvette Cooper da bu programı "sürdürülebilir, etik ve ölçülü olmadığı" nedeniyle eleştirerek yasa dışı göç ile mücadelede yıllardır süren başarısızlığı kapatmanın hedeflendiğini öne sürdü.

İskoç Ulusal Partisi'nin Avam Kamarası'ndaki lideri Ian Blackford da "savunmasız insanları" Ruanda'ya gönderme fikrini "kesinlikle ürpertici" olarak nitelendirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Putin ve Paşinyan'ın ortak bildirisinde dikkat çeken Türkiye detayıPutin ve Paşinyan'ın ortak bildirisinde dikkat çeken Türkiye detayı
Son anket sonuçları! AK Parti ve MHP'lilerin yanıtı dikkat çektiSon anket sonuçları! AK Parti ve MHP'lilerin yanıtı dikkat çekti
Kılıçdaroğlu'ndan 'bayram ikramiyesi' açıklaması!Kılıçdaroğlu'ndan 'bayram ikramiyesi' açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ülkelere göre penis boyları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Ülkelere göre penis boyları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Başörtüsünü çıkaran ünlü fenomen gündem oldu

Başörtüsünü çıkaran ünlü fenomen gündem oldu

Çocukları gizlice çeken Pakistanlıdan skandal savunma: Türkiye'de suç olduğunu bilmiyordum

Çocukları gizlice çeken Pakistanlıdan skandal savunma: Türkiye'de suç olduğunu bilmiyordum

Son dakika: İbrahim Haskoloğlu tutuklandı

Son dakika: İbrahim Haskoloğlu tutuklandı

Psikolog Esra Ezmeci paylaştı! "Bir erkek neden sevişme sırasında sırtından dişler?"

Psikolog Esra Ezmeci paylaştı! "Bir erkek neden sevişme sırasında sırtından dişler?"

Son anket sonuçları! AK Parti ve MHP'lilerin yanıtı dikkat çekti

Son anket sonuçları! AK Parti ve MHP'lilerin yanıtı dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Seri sperm donörü! Bağış turunun ardından 55 çocuğu olacak

Seri sperm donörü! Bağış turunun ardından 55 çocuğu olacak

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Poz vermek için ziyaret ediyorlar! Hayatlarını riske atıyorlar

Poz vermek için ziyaret ediyorlar! Hayatlarını riske atıyorlar

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.