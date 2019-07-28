HABER

İngiltere'nin yeni savaş gemisi Hürmüz Körfezi'ne ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 22:43 | Son Güncelleme

İngiltere'nin yeni savaş gemisi Hürmüz Körfezi'ne ulaştı

LONDRA (AA) - İngiltere'nin, İran ile gerilim yaşadığı Hürmüz Körfezi'nde görevlendirdiği yeni savaş gemisi HMS Duncan bölgeye ulaştı.

İngiliz Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kraliyet donanmasının HMS Duncan gemisi, İngiliz bandıralı gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişine HMS Montrose ile birlikte destek vermek üzere Körfez'e vardı." ifadesi kullanıldı.

HMS Duncan'ın, Körfez'deki görev süresi ağustos sonunda bitecek olan HMS Montrose'dan sonra da bölgede göreve devam edeceği bildirildi. Bununla birlikte HMS Montrose'un Ortadoğu'daki görevine 2022'ye kadar devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada İngiltere'nin HMS Kent adlı bir diğer savaş gemisinin, bu yıl sonunda Hürmüz Körfezi'nde görevi HMS Duncan'dan devralacağı da kaydedildi.

- İran ile İngiltere arasında tanker krizi

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankeri Grace 1'i alıkoymuştu.

İranlı yetkililer, tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı. Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, 19 Temmuz'da İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı petrol tankeri Steno İmpero'yu Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

Tahran ve Londra karşılıklı olarak birbirlerini "korsanlıkla" suçluyor.

Emina Jahovic'ten yaz paylaşımlarıEmina Jahovic'ten yaz paylaşımları
Yaprak Festivali yoğun ilgi gördüYaprak Festivali yoğun ilgi gördü
Turuncu kategoride yer alan 600 bin TL ödüllü terörist etkisiz hale getirildiTuruncu kategoride yer alan 600 bin TL ödüllü terörist etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
HMS Duncan HMS Montrose Hürmüz Boğazı Hürmüz Körfezi ingiltere İRAN

En Çok Okunan Haberler

Ortalık gerildi! Acun'dan Seren'e sert tepki

Ortalık gerildi! Acun'dan Seren'e sert tepki

Galatasaray rahat kazandı

Galatasaray rahat kazandı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Tartışılan belediye başkanından açıklama

Tartışılan belediye başkanından açıklama

Oğlunu genel müdür yardımcısı olarak atamıştı! Belediye Başkanından flaş karar

Oğlunu genel müdür yardımcısı olarak atamıştı! Belediye Başkanından flaş karar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yalnız yaşadığı evde böyle bulundu

Yalnız yaşadığı evde böyle bulundu

Etkisiz hale getirilen "turuncu" kategorideki terörist çocuk katili çıktı

Öldürülmüştü! O terörist çocuk katili çıktı

HDP'den PKK'nın tuzağıyla hayatını kaybeden kardeşlerin ailesine ziyaret

HDP'den PKK'nın tuzağıyla hayatını kaybeden kardeşlerin ailesine ziyaret

Torbalı Belediye Başkanı oğlunu görevden aldı

Oğlunu genel müdür yardımcısı olarak atamıştı! Belediye Başkanından flaş karar

Son dakika: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ulaşıma açıldı

İstanbullulara müjde! 31 gün sonra açıldı

Korkunç olay! Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini taşıyordu...

Korkunç olay! Üniversitelileri taşıyordu...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.