İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi ilaç endüstrisine katkı sunacak

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Trabzon İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezinin en önemli katkılarından birinin de ilaç endüstrisine olacağını söyledi.

Hacısalihoğlu, TTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tolga Avcı ile inşaatı devam eden Trabzon İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezini ziyaret ederek, Trabzon Teknokent Genel Müdürü Ömer Kurnaz, TTSO İnovasyon Merkezi Sorumlusu Sinan Köse ve Proje Koordinatörü Cengizhan Sungurlu'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Hacısalihoğlu, burada yaptığı konuşmada, merkezin Trabzon'un ekonomik kalkınmasına ve rekabet edebilirliğine katkıda bulunacağını söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin katkılarıyla yapılan merkezin, 11 bin metrekare açık alan üzerine inşa edildiğine dikkati çeken Hacısalihoğlu, "7 bin 379 metrekare kapalı alana sahip merkezde eğitim birimleri, kuluçka merkezi ve Ar-Ge laboratuvarları, katmanlı üretim teknolojileri, üç boyutlu tarama teknolojileri, toz metodolojisi, sanal ve artırılmış gerçeklik, Ar-Ge birimleri, biyoteknoloji laboratuvarlarının yanı sıra yönetim ve idari birimler de bulunacak." ifadesini kullandı.