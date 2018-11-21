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İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi ilaç endüstrisine katkı sunacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 16:06 | Son Güncelleme

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu: - "Merkezin en önemli katkılarından biri de ilaç endüstrisine olacak. Ar-Ge laboratuvar ve ofislerinin bir kısmı merkezin misyon ve vizyonuna uygun başarılı projeleri bulunan girişimcilere tahsis edilerek merkezin aynı zamanda bir kuluçka merkezi olması hedeflenmektedir"

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Trabzon İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezinin en önemli katkılarından birinin de ilaç endüstrisine olacağını söyledi.

Hacısalihoğlu, TTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tolga Avcı ile inşaatı devam eden Trabzon İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezini ziyaret ederek, Trabzon Teknokent Genel Müdürü Ömer Kurnaz, TTSO İnovasyon Merkezi Sorumlusu Sinan Köse ve Proje Koordinatörü Cengizhan Sungurlu'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Hacısalihoğlu, burada yaptığı konuşmada, merkezin Trabzon'un ekonomik kalkınmasına ve rekabet edebilirliğine katkıda bulunacağını söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin katkılarıyla yapılan merkezin, 11 bin metrekare açık alan üzerine inşa edildiğine dikkati çeken Hacısalihoğlu, "7 bin 379 metrekare kapalı alana sahip merkezde eğitim birimleri, kuluçka merkezi ve Ar-Ge laboratuvarları, katmanlı üretim teknolojileri, üç boyutlu tarama teknolojileri, toz metodolojisi, sanal ve artırılmış gerçeklik, Ar-Ge birimleri, biyoteknoloji laboratuvarlarının yanı sıra yönetim ve idari birimler de bulunacak." ifadesini kullandı.

- "Merkez, sürdürülebilir toplumsal fayda yaratacaktır"

Hacısalihoğlu, merkezin katkıları hakkında da bilgi vererek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Merkezin en önemli katkılarından biri de ilaç endüstrisine olacak. Ar-Ge Laboratuvar ve ofislerinin bir kısmı merkezin misyon ve vizyonuna uygun başarılı projeleri bulunan girişimcilere tahsis edilerek merkezin aynı zamanda bir kuluçka merkezi olması hedeflenmektedir. Bu sayede merkezin yaptığı çalışmalar ile sürdürülebilirliğini sağlayacak mekanizmanın da tesis edilmesine katkıda bulunacaktır. Ayrıca merkez Ar-Ge'ye yatkın girişimcilerin bu alanda çalışmalarına olanak sağlayarak yeni fikirlerin ortaya çıkması ile sürdürülebilir toplumsal fayda yaratacaktır. "

Merkezin biyoteknoloji alanıyla ilgili de Hacısalihoğlu, "Biyoteknoloji alanında ilaç biyoteknolojisi araştırma ünitelerini içeren ve biyoteknolojik ilaç sanayisine yönelik Ar-Ge çalışmalarının yapılabileceği bir yapı oluşturulacaktır. İlaç biyoteknolojisi araştırma ünitesi sayesinde doğal zenginlik kaynağı ilaç hammaddesi olan bitkilerimizden ilaç etken maddelerinin elde edilmesi konusunda araştırmalar yürütülecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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Trabzon TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu

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