İnşaat ustaları 31 Mart için kolları sıvadı

Saadet Partisi tarafından aday gösterildikten sonra iş yaşamını aksatmadan çalışmalara başladıklarını ifade eden Yılmaz, yola çıktıkları 3 inşaat ustası arkadaşının da aynı partiden meclis üyesi adayı olarak seçim çalışması yürüttüğünü dile getirdi.

Başkan adayı Mustafa Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada 13 yaşından bu yana inşaatlarda çalıştığını, bir süredir siyasetle ilgilendiğini, bu yerel seçim öncesi aday olma fikrini arkadaşlarına açtığını, onların da destek vermesi üzerine adaylık başvurusunda bulunduklarını belirtti.

Germencik ilçesinde Saadet Partisi'nden ilçe belediye başkanı adayı olan Mustafa Yılmaz (45), kendisi gibi inşaatlarda çalışan arkadaşlarıyla kenti yönetmeye talip oldu.

- "İsrafa gerek yok"

Üzerindeki iş kıyafetleriyle dağıttığı broşüre bakanların şaşkınlık yaşadığını anlatan Yılmaz, seçim çalışmalarında israf yapmamaya özen gösterdiğini söyledi.

Miting yapmak yerine halkın ayağına gitmeyi tercih ettiğini aktaran Yılmaz, "Zaman israfına gerek yok. Kısa bir zaman bize yeterli. Halka ulaşmak için diğerleri 40-50 gün önceden seçim kampanyalarına başladılar. Araba konvoyları yapıyorlar. Benzin pahalı, yazık giden paralar geri gelmiyor. Biz ona gerek duymadık. Sandık görevlilerini de seçmedik. Devletimizin memuruna güveniyoruz. Devletimize ayrı bir yük olmayalım dedik." diye konuştu.

Seçildiği takdirde, sebze ve meyve hali, hayvan pazarı ve otoparklar yapacaklarını anlatan Yılmaz, ilçe belediyesinin halen kiralık binada hizmet verdiğine dikkati çekti. Yılmaz, "Kazanırsak tasarruf yapacağız. Belediye binasını kültür merkezine taşıyacağız. Kendim de gerekirse çadırda, koridorda kalacağım. Hiçbir yere kira vermeyeceğiz. Diğer adaylara da çağrım tasarruf etsinler, kimseye 'Sizi işe alacağız' diye vaatlerde bulunmasınlar." dedi.

Siyasette kendisine Tunceli'nin Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu örnek aldığını da kaydeden Yılmaz, "Ben ondan daha iyi olacağıma inanıyorum" dedi.

Mustafa Yılmaz’ın listesinden meclis üyesi adayı olan inşaat ustası Şevket Küçüktaş (33) da garibanın, mazlumun yanında olmak için yola çıktıklarını söyledi.

