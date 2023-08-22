İnşaatta feci kaza! İskele çöktü: 2 ölü, 1 yaralı

Feci olay, saat 14.00 sıralarında merkeze bağlı Nar beldesi Çat Yolu Kavşağı'nda meydana geldi. Yapımı devam eden 10 katlı bina inşaatında iskelenin bir bölümü, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Bu sırada en üst katta iskelenin üzerinde çalışan Abdullah Kaya, Galip E. ve Ali İlhan, düşüp ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Kaya ve Ali İlhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yaralı Galip E.'nin tedavisi devam ederken, 2 işçinin cenazeleri Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)

