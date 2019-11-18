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İnşaatta iş kazasından ölümde firma sahiplerine hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 10:14 | Son Güncelleme

BURSA’da, çalıştığı inşaatın 9'uncu katından düşerek hayatını kaybeden işçi Erkan Uraz’ın (22) ölümüyle ilgili açılan davada mahkeme, aynı şirketin, başka inşaatlarında da 2 ayrı ölüm olayı yaşanmasını dikkate alarak, firma sahibi 3 sanığı 'bilinçli taksirden' 3’er yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırdı.

İnşaatta iş kazasından ölümde firma sahiplerine hapis cezası

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,(DHA)-BURSA’da, çalıştığı inşaatın 9'uncu katından düşerek hayatını kaybeden işçi Erkan Uraz’ın (22) ölümüyle ilgili açılan davada mahkeme, aynı şirketin, başka inşaatlarında da 2 ayrı ölüm olayı yaşanmasını dikkate alarak, firma sahibi 3 sanığı 'bilinçli taksirden' 3’er yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanıkların cezalarını ertelemedi.
Olay, 2017 yılı Aralık ayında Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. 17 katlı inşaatın 9’uncu katında balkon demirlerini bağlama işi yapan Erkan Uraz, dengesini kaybederek, yere düştü. Ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İnşaat firması sahipleri hakkında Bursa 9’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 2 ila 15 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı.
AYNI ŞİRKETİN İNŞAATLARINDA, ÜÇÜNCÜ ÖLÜM
Bursa 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen karar duruşmasında hazır bulunan tutuksuz sanıklar Muharrem G., Osman U. ve Ümitcan T. suçlamaları kabul etmedi. Ölen işçinin ailesinin avukatları Ercan Kılıç ve Osman Orhan ise “Asıl işverenin inşaatlarında daha evvel de benzer ölümlü olaylar meydana gelmiştir. Bizim bildiğimiz bu şekilde farklı tarihlerde gerçekleşen ve farklı davalara konu olmuş 3 ölümlü olay meydana gelmiştir. Sanıklar ve sanıkların yetkili oldukları şirketlerin ağır derecede kusurlu oldukları bilirkişi raporlarıyla sabit olmuştur. Bu ölümler, sanıkların ve şirketlerinin ağır derecedeki kusurları ve ihmaller zinciri nedeniyle devam etmiştir. Bu ihmaller zinciri en son genç yaştaki Erkan Uraz’ın hayatına mal olmuştur. Mahkemelerin benzer olaylara ilişkin verdiği kararlar genellikle 'ertelemeli hapis cezaları veyahut para cezaları' şeklinde olduğundan verilen kararlar maalesef ihmalkar işverenler yönünden etkili ve caydırıcı değildir.
Adaletin tesisi adına şirket yetkilisi olan sanıkların taksirle değil bilinçli taksir kapsamında üst sınırdan cezalandırılması, doğrudan hapsi gerektiren ceza verilmesini talep ediyoruz” dediler.
SANIKLAR SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Mahkeme Hakimi Aynur Mutlu, 'Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak' suçundan yargılanan sanıkları, 'suç konusunun önem ve değer ile sanıkların taksire dayanan kusurlarının ağırlığını' dikkate alarak, 3’er yıl 4’er ay hapis cezasına çarptırdı. Cezalar ertelenmedi. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı onaması halinde sanıkların cezaevine konulacağı bildirildi.
MAHKEMEDEN EMSAL KARAR
Karar sonrası açıklama yapan avukatlar Ercan Kılıç ile Osman Orhan, kararın isabetli, önemli ve benzer olaylar yönünden de emsal nitelikte olacağını belirterek, "Mahkemece, genellikle taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan ertelemeli hapis veya para cezaları veriliyor. Bunlar da etkili ve caydırıcı olmuyor. Eğer etkili ve caydırıcı olsaydı aynı şirket bünyesinde sırayla zincirleme şeklinde 3 adet ölümlü iş kazası meydana gelmeyecekti. Ancak mahkemenin bu kararın caydırıcı ve etkili olacağını düşünüyoruz. Ailenin acısını da bir nebze olsun dindiren karar, hukuken iş kazalarında da bilinçli taksir kavramının dikkate alınması gerektiğini ortaya koymuştur” dedi.

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İnşaatta iş kazasından ölümde firma sahiplerine hapis cezası

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