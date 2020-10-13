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  4. İnşaattan 60 bin lira değerinde malzeme çalan hırsızlar yakalandı

İnşaattan 60 bin lira değerinde malzeme çalan hırsızlar yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 11:52 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde değeri yaklaşık 60 bin lira olan elektrik, elektronik ve iş makineleri çaldıkları belirlenen iki şüpheli jandarma ekiplerinin düzenledikleri operasyon sonucu yakalandı.Olay, 5 Ekim Pazartesi günü Serdivan İlçesi Esentepe Mahallesi meydana geldi.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde değeri yaklaşık 60 bin lira olan elektrik, elektronik ve iş makineleri çaldıkları belirlenen iki şüpheli jandarma ekiplerinin düzenledikleri operasyon sonucu yakalandı.
Olay, 5 Ekim Pazartesi günü Serdivan İlçesi Esentepe Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yapımı devam eden inşaatta bulunan değeri 60 bin lira olan elektrik, elektronik ve iş makinelerinin çalınması ihbarı üzerine Sakarya İl Jandarma Komutanlığı harekete geçti. Olay yerinde inceleme ve araştırma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, bölgedeki yaptığı inceleme de çalınan malzemelerin önce ormanlık alanda saklandığını buradan araç ile götürüldüğü tespit ederek malzemeleri götürdükleri araca ve sonrasında hırsızlara ulaştı.
Yapılan araştırma ve soruşturma kapsamında kimlik tespitleri yapılarak İ.G. isimli şahsın Sakarya ilinde ikamet ettiği ve E.G. isimli şahsın Bilecik’in Osmaneli ilçesinde ikamet ettiğini tespit eden JASAT ekipleri şüphelilerin ikametine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda İ.G. ve E.G. yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin evinde yapılan aramada çalınan iş makinelerinin bir bölümü ele geçirildi. Şüpheliler yapılan sorgulamada çaldıkları malzemelerin bir kısmını Osmaneli ve Bursa’nın İznik ilçelerinde sattıkları tespit edilerek çalınan malzemelerin tamamını JASAT dedektifleri tarafından ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Değeri 60 bin lira olan elektrik, elektronik ve iş makineleri çaldıkları belirlenen iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

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