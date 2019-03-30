"İnşallah Diyarbakır'ı ak belediyecilik ile tanıştıracağız"

DİYARBAKIR (AA) - AK Parti Diyarbakır milletvekilleri, büyükşehir ve merkez ilçe başkan adayları ile bir grup partili, Sur ilçesinde yürüyüş yaptı, vatandaşlara karanfil dağıttı.

AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cumali Atilla ve merkez ilçe adayları ile bir grup partili, tarihi Sur ilçesindeki Hazreti Süleyman Camisi'ndeki öğlen namazının ardından Urfakapı'ya kadar yürüdü.

Vatandaş ve esnafa karanfil dağıtan milletvekilleri ve belediye başkan adayları, onlarla sohbet etti.

Yürüyüş sırasında, AK Parti bayrakları taşıyan partililerce, sık sık "Ak gençlik burada başkanının yanında" sloganları atıldı. Bazı vatandaşlar ise başkan adaylarına sevgi gösterisinde bulundu.

Yürüyüşün ardından açıklamalarda bulunan Atilla, seçim kampanyalarının başlangıcından bugüne kadar kendilerini yalnız bırakmayan partililere teşekkür etti.

Vatandaşlarla birlikte çalışıp onlarla birlikte kazanacaklarını kaydeden Atilla, "Yarın sandık başına gideceğiz ve demokrasi sınavı vereceğiz. İnşallah Diyarbakır'ı ve tüm ilçelerimizi ak belediyecilik ile tanıştıracağız. İnşallah mazbatalarımızı aldıktan sonra da hediye olarak cumhurbaşkanımıza sunacağız." ifadesini kullandı.

