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İnsan bedeninin bilinmeyen gerçekleri

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 17.08.2018 14:15 | Son Güncelleme

İnsan vücudu yapılan araştırmalar sonucu elde edilen yeni keşiflerle her geçen gün hem bilim insanlarını hem de bizleri şaşırtmayı başarıyor.

Sayısız özellik ve sırlarla dolu olan insan bedenine dair az bilinen özellikleri öğrenmeye ne dersiniz?

İnsan vücuduyla ilgili bilinmeyen gerçekler

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İnsan bedeni öyle sırlarla dolu, öyle özelliklerle donatılmış ki, çoğumuz bunun farkında değiliz. İşte insan vücuduyla ilgili o bilinmeyen gerçekler...
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Kalp günde ortalama 100 bin kez atıyor.
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Her insan yaşamı boyunca 22 kilogram deri kaybediyor.
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İnsanın DNA'sıyla şempazelerinki arasındaki benzerlik yüzde 98,4, salyangozunkiyle benzerliği ise yüzde 70.
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İnsan vücudundaki damarların uzunluğu yaklaşık 96 bin kilometredir.
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Parmaklar ortalama bir hayat boyunca yaklaşık 25 milyon kez kıvrılıp açılıyor.
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Sağlıklı bir insanın tırnağının tam olarak gelişmesi 4-6 ay sürüyor.
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Ceninler rock müziğine ve yüksek sese tekme atarak tepki gösteriyor.
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Diş minesi insan vücudundaki en sert madde.
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Böbrekler kanı günde 300 kez kadar filtreliyor.
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İnsan açlıktan önce uykusuzluktan ölüyor.
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İnsanın saç teli sayısı yaklaşık 100 bin.
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300 kemikle doğan insanoğlunun yetişkinliğinde bu sayı 206'ya düşüyor.
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İnsanın kromozom sayısı 46, bezelyeninki 14 ve tatlı su istakozu da denilen kerevitin ki ise 200.
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