İnsan bedeninin bilinmeyen gerçekleri

Sayısız özellik ve sırlarla dolu olan insan bedenine dair az bilinen özellikleri öğrenmeye ne dersiniz?

İnsan vücuduyla ilgili bilinmeyen gerçekler

1 / 14 İnsan bedeni öyle sırlarla dolu, öyle özelliklerle donatılmış ki, çoğumuz bunun farkında değiliz. İşte insan vücuduyla ilgili o bilinmeyen gerçekler...

2 / 14 Kalp günde ortalama 100 bin kez atıyor.

3 / 14 Her insan yaşamı boyunca 22 kilogram deri kaybediyor.

4 / 14 İnsanın DNA'sıyla şempazelerinki arasındaki benzerlik yüzde 98,4, salyangozunkiyle benzerliği ise yüzde 70.

5 / 14 İnsan vücudundaki damarların uzunluğu yaklaşık 96 bin kilometredir.

6 / 14 Parmaklar ortalama bir hayat boyunca yaklaşık 25 milyon kez kıvrılıp açılıyor.

7 / 14 Sağlıklı bir insanın tırnağının tam olarak gelişmesi 4-6 ay sürüyor.

8 / 14 Ceninler rock müziğine ve yüksek sese tekme atarak tepki gösteriyor.

9 / 14 Diş minesi insan vücudundaki en sert madde.

10 / 14 Böbrekler kanı günde 300 kez kadar filtreliyor.

11 / 14 İnsan açlıktan önce uykusuzluktan ölüyor.

12 / 14 İnsanın saç teli sayısı yaklaşık 100 bin.

13 / 14 300 kemikle doğan insanoğlunun yetişkinliğinde bu sayı 206'ya düşüyor.