İnsan dışkısı yedim diyen Celal Şengör'e olay sözler: Ne b.k yiyeceğine karışacak değiliz!

Prof. Celal Şengör, önceki gün Ekşi Sözlük kullanıcılarının sorularını yanıtladı. "Dışkı yedirmek işkence değil" sözleriyle tepki çeken Şengör, bir kullanıcının "Kendi dışkınızı hiç yediniz mi? Beğendiniz mi? Dışkı yemek isteyenlere neler önerirsiniz?" sorusuna "Yedim. Hatta onun dışında İsviçre'de benim doktora alanımda otlayan ineklerinkini de tattım. Dağ keçilerinin de tattım. Özellikle insan dışkısı acıydı. Ötekiler de tatlıydı ama insanınki kadar acı değildi. Bu bir merak meselesidir, merak eden her şeyi dener" diyerek cevap vermişti.

Ahmet Hakan, bugünkü yazısında sosyal medyada olay yaratan Celal Şengör'ün açıklamalarına değindi. Hakan, yazısının Celal Şengör kısmında şu ifadeleri kullandı:

"Hangi siteyi açsam... Hangi sosyal medya hesabına girsem... Hangi yayın organına göz atsam...

Hep aynı haber:

“Flaş! Flaş! Ünlü profesör Celal Şengör’den bomba açıklama: Kendi dışkımı yedim, tadı acıydı! Bu bir merak meselesi”.

Bu iğrenç haberden kaçmak, korunmak, bu iğrenç habere maruz kalmamak neredeyse imkânsız... Başa gelen tam olarak şöyle bir şey:

“Günün gelişmelerine şöyle bir bakayım” diye atılan her adımda bir öğürme hissiyle mideyi tuta tuta kaçmak zorunda kalmak!

Celal Hoca! Ne b.k yiyeceğine karışacak değiliz tabii. Son tahlilde özgür bir adamsın. Fakat yeter artık! İkide bir yediğin şu haltı anlatma yahu! Bulantı ve kusma hissine maruz kalarak “Anti-em” bağımlısı olup çıktım senin yüzünden!"

