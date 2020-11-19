İnsan etinden biftek seti ürettiler! 'Yamyamlık değil' diyerek...

Bir grup Amerikalı bilim adamı ve tasarımcı, kültürlü et endüstrisinin etiğini sorgulamak için insan hücrelerini ve kanını kullanarak bir konsept geliştirdi.

Londra Tasarım Müzesi, Yılın Beazley Tasarımları sergisinde sergilenen biftek şu anda sadece bir prototip, düşündürücü bir sanat eseri olarak tasarlanmış olsa da, insan hücrelerinden yetiştirilen gerçek bir et parçası.

İNSAN ETİNDEN BİFTEK SETİ NASIL ÜRETİLDİ?

Müzede sergilenen et, yanak içinden hücreler kullanılarak büyütüldü ve bu hücreler süresi dolan kan bağışlarından elde edilen bir serumla beslendi. Bu hücreler daha sonra sıcak bir ortamda depolandı ve tamamen gelişene kadar serumla beslendi. Bilim insanları hayvanlara zarar vermeden laboratuvar etlerinin geliştirilebileceğinin mümkün olduğunu savunuyorlar.

HAYVANLARIN YAŞAMINA MAL OLUYOR

Ouroboros bifteğini endüstriyel tasarımcı Grace Knight ve sanatçı ve araştırmacı Orkan Telhan ile birlikte geliştiren bilim adamı Andrew Pelling, "Fetal sığır serumu önemli miktarda paraya ve hayvanların yaşamına mal oluyor. Laboratuvarda yetiştirilen bazı et şirketleri bu sorunu çözdüklerini iddia etseler de, bildiğimiz kadarıyla bu iddiaları doğrulamadılar' diye konuşuyor.