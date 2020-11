İnsan etinden biftek seti ürettiler! 'Yamyamlık değil' diyerek...

Ouroboros bifteği ni endüstriyel tasarımcı Grace Knight ve sanatçı ve araştırmacı Orkan Telhan ile birlikte geliştiren bilim adamı Andrew Pelling, "Fetal sığır serumu önemli miktarda paraya ve hayvanların yaşamına mal oluyor. Laboratuvarda yetiştirilen bazı et şirketleri bu sorunu çözdüklerini iddia etseler de, bildiğimiz kadarıyla bu iddiaları doğrulamadılar' diye konuşuyor.

Müzede sergilenen et, yanak içinden hücreler kullanılarak büyütüldü ve bu hücreler süresi dolan kan bağışlarından elde edilen bir serumla beslendi. Bu hücreler daha sonra sıcak bir ortamda depolandı ve tamamen gelişene kadar serumla beslendi. Bilim insanları hayvanlara zarar vermeden laboratuvar etlerinin geliştirilebileceğinin mümkün olduğunu savunuyorlar.

Londra Tasarım Müzesi, Yılın Beazley Tasarımları sergisinde sergilenen biftek şu anda sadece bir prototip, düşündürücü bir sanat eseri olarak tasarlanmış olsa da, insan hücrelerinden yetiştirilen gerçek bir et parçası.

Bir grup Amerikalı bilim adamı ve tasarımcı, kültürlü et endüstrisinin etiğini sorgulamak için insan hücrelerini ve kanını kullanarak bir konsept geliştirdi.

Knight, 'Son kullanma tarihi geçmiş insan kanı, tıbbi sistemde atık bir maddedir ve sığır serumundan daha ucuz ve daha sürdürülebilirdir ancak, kültürel olarak daha az kabul edilir. İnsanlar, kendi kendini yemenin yamyamlık olduğunu düşünüyor, ki teknik olarak bu değil' dedi.

'KENDİ ETİMİZİ YİYELİM' DEMİYORUZ!

Telhan, 'Tasarımımız bilimsel ve ekonomik olarak uygulanabilir ancak aynı zamanda birçok yönden ironiktir' diye ekliyor: 'İnsanların protein ihtiyaçlarını giderecek gerçekçi bir çözüm olarak 'kendimizi yemeyi' teşvik etmiyoruz. Bir soru sormayı tercih ediyoruz. Et yemeye tükettiğimiz hızda devam edebilmek için yapmamız gereken fedakarlıklar neler olabilir? Gelecekte, kimler hayvan etini satın alabilecek ve kimlerin kendilerinden et üretmekten başka seçeneği kalmayabilir?'

BUZAĞI FETÜSLERİNDEN ELDE EDİLİYOR

Litresi 300 ila 700 sterlin arasında değişen fetal sığır serumu, gebe anneleri et veya süt endüstrisi tarafından kullanıldıktan sonra buzağı fetüslerinin kanından elde ediliyor. Yani laboratuvarda yetiştirilen et, tıpkı normal et gibi, tarımsal uygulamaları kirleten bir yan ürün olmaya devam ediyor.