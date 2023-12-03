İnsan hücrelerinden minik canlı robotlar yapıldı: "Bu bir robot mu, hayvan mı, makine mi?"

Gün geçmiyor ki ilginç bir araştırmaya daha imza atılmasın. Bu kez konu ise insan hücrelerinden yapılan minik canlı robotlar.

KÜÇÜK CANLI ROBOTLAR ÜRETTİLER! ADI, "ANTROBOT"

CNN International'ın haberine göre; Bilim insanları, insan hücrelerinden bir gün yaraların veya hasarlı dokuların iyileşmesine yardımcı olabilecek küçük canlı robotlar üretmeyi başardı. Tufts Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi Wyss Enstitüsü'nden bir ekip, bu yeni cihazlara antrobot adını verdi.

Haberde, söz konusu araştırmanın, Afrika pençeli kurbağasının (Xenopus laevis) embriyolarından elde edilen kök hücrelerden "xenobot" isimli ilk canlı robotları yapan bilim insanlarının daha önceki çalışmalarına dayandığı belirtildi.

TAM BİR YAŞAM DÖNGÜSÜNE SAHİP DEĞİLLER

Çalışmanın yazarlarından Biyoloji profesörü Michael Levin, antrobotların canlıyken tam teşekküllü organizmalar olmadıklarını çünkü tam bir yaşam döngüsüne sahip olmadıklarını söyledi. Yani görünen o ki tamamen canlı sayılmaları doğru bir yaklaşım değil.

Levin ise şöyle dedi:

"BU BİR ROBOT MU, BU BİR HAYVAN MI, BU BİR MAKİNE Mİ?"

"Bu bir robot mu, bu bir hayvan mı, bu bir makine mi? Bu tür şeyler bize çok iyi hizmet etmiyor. Bunun ötesine geçmemiz gerekiyor."

İŞTE İLGİNÇ ÇALIŞMANIN DETAYLARI! NASIL YAPTILAR?

Bilim insanları, farklı yaş ve cinsiyetteki anonim donörlerden alınan nefes borusundaki yetişkin insan hücrelerini kullandı.

Antrobotların yapılmasına yardımcı olan doktora öğrencisi Gizem Gümüşkaya, "Bizim yöntemimizde her bir antrobot tek bir hücreden büyüyor" dedi.

BİRBİRİNİN AYNISI DEĞİL

Ekibin ürettiği antrobotların birbirinin aynısı olmadığını da belirtildi.

Ayrıca çalışmayla ilgili bir haber bültenine göre farklı şekillerde (bazıları düz çizgiler halinde, bazıları dar daireler halinde gibi) hareket ettiler ve laboratuvar koşullarında 60 güne kadar hayatta kaldılar.

NİHAİ AMAÇ TIBBİ UYGULAMALAR

Levin ve Gümüşkaya, bu son çalışmada özetlenen deneylerin erken bir aşamada olduğunu, ancak amacın antrobotların tıbbi uygulamalara sahip olup olamayacağını bulmak olduğunu söyledi.

Araştırmacılar, bunun mümkün olup olmadığını görmek için antrobotları, bir hasarı taklit etmek için "tasarlanmış" insan nöronları üzerinde incelediler.

GÖRÜNCE ŞAŞIRDILAR

Araştırmacılar, iyileşme mekanizmasını henüz anlamamış olsalar da, antrobotların nöronların hasarlı bölgesinde büyümeyi teşvik ettiğini görünce şaşırdıklarını belirttiler.

LABORATUVAR DIŞINDA YAŞAMA OLASILIKLARI...

Ancak Levin, antrobotların yaşadıkları çok sınırlı bir ortam olduğunu, bu yüzden bir şekilde dışarı çıkma veya laboratuvar dışında yaşama olasılıklarının olmadığını söyledi.

Levin, "Bu çok özel ortamın dışında yaşayamazlar. Doğal bir yaşam süreleri var, bu yüzden birkaç hafta sonra sorunsuz bir şekilde biyolojik olarak bozunuyorlar." diye konuştu.

İlginç çalışma Advanced Science dergisinde yayımlandı.

(Fotoğraf kaynakları: Gizem Gümüşkaya / Tufts Üniversitesi, Advanced Science)





