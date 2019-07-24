İnsan kaçakçıları kıskıvrak yakalandı

Bodrum’da Yunanistan’a insan kaçıran 5 kişi Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığınca kıskıvrak yakalandı. 1 çocuğun kayıp, 8 mültecinin denizden sağ kurtarıldığı olayla ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Dün sabah saatlerinde Bodrum’dan Yunanistan’ın Kos adasına yasa dışı yollarla geçmek isteyen mülteci teknesi Akyarlar açıklarında batmıştı. Batan tekne bulunan 9 kişiden 8’i Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmış, 8 yaşındaki bir kız çocuğu ise Ege Denizinde kaybolmuştu. Sahil Güvenlik ekipleri hem denizden, hem havadan hem de sahil şeritlerinde kız çocuğunu aramıştı. Dün denizde bulunmayan çocuk için bugün de aramalar devam etti.

Olayın ardından inceleme başlatan Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırma sonucu mültecileri getirilen araç plakasıyla aracı kullanan Erol D. isimli şahsa ulaşan jandarma ekipleri, daha sonra soruşturmayı genişletti. Bitez Mahallesinde bulunan bir otele baskın düzenleyen ekipler, mültecileri Yunanistan’a götürmek için para alan Suriyeli Abdurrezzak E.E. ile göçmeleri bulundukları illerden Bodrum’a getiren ve Yunanistan’a gitmelerini organize eden Filistinli Muhammed N.C. ve organizatörlerle birlikte hareket ettikleri iddia edilen otel sahibi Nihat Ö. ve Derya Ö. isimli şahısları kıskıvrak yakaladı. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Kom Takip timi tarafından gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere adliyeye sevk edildi.

Ekipler otelde yaptıkları aramalarda ise 3 adet can yeleği, 5 adet şaminer ve 1 adet bot şişirme pompası da bulduğu öğrenildi.



