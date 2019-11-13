İnsan tacirlerinin rehin tuttuğu Afgan aileyi polis kurtardı

İSTANBUL (AA) - Yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek için anlaştıkları insan tacirlerinin rehin tuttuğu Afgan aileyi polis kurtardı.

Alınan bilgiye göre, aralarında çocukların da bulunduğu Afgan aile kendilerini Avrupa'ya götürmeleri için Afganistan ve Pakistan uyruklu 5 kişiyle anlaştı.

Şüpheliler, Sultangazi Habipler Mahallesi A1 Caddesindeki bir eve yerleştirdikleri Afgan ailenin üstlerindeki para ve cep telefonlarını gasbederek 30 bin avro istedi.

Evde rehin tutulan ailenin fertlerinden birinin kaçarak haber vermesi üzerine, harekete geçen polis ekipleri operasyon düzenledi.

Polisin geldiğini farkeden insan tacirleri kaçarken, evde rehin tutulan Afgan uyruklular Mohammad Muhammadi, Manan Muhammadi, Manhaz Muhammadi, Mansour Muhammadi, Yunus Muhammadi ve Armin Muhammadi kurtarıldı.

Tercüman desteğiyle nasıl rehin tutulduklarını anlatan Afganlılarla ilgili işlemler sürerken, 5 kişi oldukları tespit edilen insan tacirlerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

