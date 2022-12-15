İnsandan insana bulaşıyor! En küçük belirtide hastaneye koşun

Uyuz hastalığı ile polikliniklere başvurularda artış yaşandığına dikkat çeken Dermatoloji Uzmanı Dr. Cemile Karabaş, hastalığın kişinin yaşam kalitesinin hayli düşmesine neden olduğunu söyledi. Uyuz hastalığının özellikle toplu yaşam alanları ile kapalı ortamlarda sıkça görüldüğünü açıklayan Karabaş, hastalığın kaşıntı, döküntü ile başladığını ve insandan insana bulaştığını kaydetti.

UYUZ HASTALIĞI İNSANDAN İNSANA BULAŞIYOR

İnsandan insana bulaşan uyuz hastalığından kaçınmak için dikkat edilmesi gereken en önemli kurallardan biri insanlarla yakın temastan kaçınılması. Dr. Karabaş, “Son zamanlarda polikliniğimize kaşıntı şikayeti ile başvuran çok fazla hasta var. Bunların büyük bir çoğunluğu da uyuz. Uyuz hastalığı insandan insana bulaşmaktadır. Özellikle yakın temas, 10-15 dakikalık temas, kalabalık ortamlarda yaşamak bu riskleri arttırmaktadır. Vücutta ilk kaşıntı belirtileri olduğu zaman polikliniğimize başvurulduğu zaman erken teşhis edilerek tedavi daha erken başlanır. İlerleyici lezyonlar önlenmiş olur, ayrıca bulaşmanın da önüne geçilmiş olur. Bu nedenle en ufak bir kaşıntı şikayeti olduğunda hastalarımızı polikliniğimize bekliyoruz” dedi.

UYUZ HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Dermatoloji Uzmanı Dr. Cemile Karabaş, uyuz hastalığı belirtisinin ilk olarak vücutta belirli bölgelerin kaşınması ile başladığını belirtti. El parmak araları, gbek bölgesi, el bilekleri, koltuk altı ve göğüs bölgesinde başlayan kaşınmalara dikkat çekti. Geceleri kaşınmanın şiddetinin arttığına dikkat çeken Dr. Karabaş, şiddetli kaşınmaların hastalarda uyku problemlerine neden olduğunu ve toplum içerisinde kaşınmaktan dolayı utanç, çekinme gibi sebeplerle psikolojik olarak da etkileyebileceğini dile getirdi.

UYUZ HASTALIĞI TEDAVİSİ

Uyuz hastalığı tedavi sürecinde yapılması gerekenler hakkında da bilgi veren Karabaş, “Kıyafetler, çarşaflar, örtüler makinede 60 derecede yıkanmalı. Yıkanamayan ve temas edilen eşyalar ise 10 gün boyunca havasız bir şekilde çöp poşetinde bekletilmeli. Yine halılar sık süpürülmeli ve kaşıntı şikayeti olan kişiler ile yakın temastan kaçınılmalı. Böyle durumlarda çok misafirliğe, kalabalık ortamlara gidip gelinmemeli. Başka insanlara da bulaştırmamak için bunlara çok dikkat etmeliler. Uyuz tedavisinde daha çok permetrin, kükürt içerikli ilaçlar ve karışımlar uygulamaktayız” ifadelerini kullandı.



