İnsanı geldiğine pişman ederler! Tatili bir anda zehir etmeyi başaran 10 şey

1. Konaklanılacak yerin farklı olması!



Konaklayacağımız yeri seçerken internette fotoğraflarına bakıyoruz. Tabii bu fotoğraflar her zaman aynı olmuyor. İntertette pırıl pırıl ve şık görünen odalar gittiğimizde tam bir hayal kırıklığı olabiliyor. Bu da daha tatil başlamadan zehir olması demek!

2. Kıyafetlerin kırışması!



Bavula ütüleyip itina ile kıyafetleri dizdin. Ama bavulu bir açtın, tüm kıyafetler kırış kırış. Eee şimdi ne olacak? Tüm tatil kırışık kıyafetlerle gezmek zorundasın, bu da tatilin zehir olması anlamına geliyor elbette.

3. Hava durumunun sürekli kötü olması!



Tatile giderken havanın güneşli olmasını bekleriz elbette. Ama bir anda yağmur bastırır, hava soğursa o zaman tatil bir anda berbat olmaz mı? Kimse şemsiye ile tatil yapmak istemez sonuçta. Yağmur yağmasa bile havanın kapanması tek başına modu düşürmeye yeter.

4. Ulaşım saatlerinin planlanmaması!



Plan yaparken saatler konusunda bazen şaşırabiliyoruz. Sabahın erken saatlerinde kalkan otobüsler, gece yetişilmesi gereken trenler ya da çok aktarmalı yolculuklar... Bunların hepsi tatili mahvetmeye yeter de artar.

5. Cüzdan, telefon ya da pasaportun kaybolması!



Tatilde başa gelebilecek en kötü şey herhalde bu olur. Yani en çok ihtiyaç duyulan telefon, cüzdan ve pasaportun kaybı tatilde tatların bir hayli kaçması demek aslında.

6. Sosyal medyada bazı yerlerin abartılması!



Tatile çıkmadan önce hepimiz gideceğimiz yere sosyal medyadan bakıyoruz. Instagram'da masal gibi görünen yerlere gittiğimizde büyük hayal kırıklığına uğruyoruz. Eğer sırf orayı görmek için gittiysek de tatilimiz zehir oluyor.

7. Gidilen yerin aşırı kalabalık olması!



Tatilde aşırı kalabalığı kimse sevmez. Tabii ki meşhur tatil yerleri kalabalık oluyor ama aşırı olması herkesi rahatsız eder. Tatile huzur bulmaya gittiğimiz için bu kadar kalabalık olması insanı mutsuz etmeye yeter.

8. Programın çok yoğun olması!



Tatile gittiğimizde oradaki her şeyi yapmak istiyoruz. Yani hiçbir etkinlikten geri kalmak istemiyoruz. Ama çok yoğun bir program elbette gerçekleştirilebilir değil. Yoğun bir program, tatilin kötü geçmesine neden olabilen bir etken.

9. Tatilde gerilim yaşanması!



Tatile aile, arkadaş ya da partnerle gidiliyor genelde. Tabii gerilimler de kaçınılmaz oluyor. Eğer bu gerilimler büyürse tatil berbat oluyor elbette. Hatta tatilin bitmesi için bile bir neden olabiliyor.

10. Pahalı fiyatların olması!



Ucuz tatil hayali ile gittiğin yerin fiyatlarının beklediğin gibi olmaması büyük bir hayal kırıklığı. Tabii bütçenin üzerindeki fiyatlar yüzünden tatilin de zehir oluyor.