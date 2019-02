"İnsanı sakat bırakacak darbeler vuruyorlardı"

- "Çocuğumdan tutuklandığı günden beri haber alamıyorum"

Muhsin, tutuklanmadan önce vatansever olduğunu, Beşşar Esed'i öven şiirler yazdığını ifade etti.

"Şu an yazdığım her kelime, her harf için çok pişmanım." diyen Muhsin, şunları kaydetti:

"Suriye’de herkes zulüme uğradı. Onları destekleyen de zulüme uğradı, karşı çıkan da. Benim çocuğum (muhaliflere) destek olmadı. Ama yıllardır tutuklu. Rejime karşı hiçbir şey yapmadı. Gösterilere bile katılmadı. Oğlumun birine borcu vardı. O da ona 'Muhaliflere destek oluyor' diye iftira atmış. Çocuğumdan tutuklandığı günden beri haber alamıyorum."

Suriyeli kadınlar ve çocuklarda savaşın etkileri üzerine çalışmalar yapan Uzman Klinik Psikolog Ayşe Hümeyra Kutluoğlu Karayel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejimin işkence ve tecavüzü sistematik savaş aracı olarak kullandığını söylemişti.

Muhalif kaynaklara göre, Suriye'de rejimin cezaevlerinde en az 500 bin kişi alıkonuluyor. Tespit edilebilen 13 bin 500'den fazla kadın, rejimin zindanlarında işkence gördü ya da tecavüze uğradı. 7 binin üzerinde kadın halen rejimin cezaevlerinde tutuluyor.