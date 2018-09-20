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İnsanlar korkudan yanına dahi yaklaşamıyordu! Sonuca akrabaları bile şaşıp kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2018 16:11 | Son Güncelleme

Antalya'da yaşayan 42 yaşındaki Musa Sümbül isimli kişi, 23 yıldır mücadele ettiği sedef hastalığından kurtuldu.

Senelerdir verdiği savaştan galip çıkan Musa Sümbül, günlerce süren tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Ortaya çıkan sonuca akrabaları bile şaşırdı.

İnsanlar korkudan yanına dahi yaklaşamıyordu!

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 23 yıldır sedefle mücadele eden 42 yaşındaki Musa Sümbül, vücudunu saran hastalığından büyük oran kurtuldu.
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Sümbül, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık iki ay önce sedefle mücadelesinin haberlere konu olmasının ardından Ankara'dan bir doktorun kendisine ulaştığını söyledi.
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"İNSANLAR KORKUYORDU"

"İNSANLAR KORKUYORDU"
Konaklama ve yol masraflarının da doktor tarafından karşılandığını anlatan Sümbül, "Sedef, vücudumun neredeyse tamamını ve yüzümü kaplamıştı. Dışarıya çıkamıyordum. İnsanlar korkuyordu. Telefonla çok kişi aradı yardımcı olmak için. Ankara'da bir doktor 50 gün tedavi uyguladı." dedi.
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Tedaviden sonra hastalığından büyük oranda kurtulduğunu ifade eden Sümbül, sokağa çıktığında olumlu tepki aldığını dile getirdi.
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Tedavinin altı ay süreceğini aktaran Sümbül, "Artık rahatça dışarıya çıkabiliyorum. Eskiden beni görenler korkup kaçıyordu. Artık beni görenler yanıma geliyor, tokalaşıyor, sarılıyor. Bu beni çok mutlu ediyor. Şimdi hayata karşı umutluyum. Tedavimin ardından çalışıp yuva kurmak istiyorum." diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Sedef Hastalığı hastalık

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