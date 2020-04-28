KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. AŞK - CİNSELLİK
  4. 'İnsanlara iyi habere ihtiyacı var' diyerek duyurdu: Virüs cinsel yolla bulaşmıyor

'İnsanlara iyi habere ihtiyacı var' diyerek duyurdu: Virüs cinsel yolla bulaşmıyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Utah Sağlık Üniversitesi'nin yaptığı yeni çalışmaya göre, koronavirüsün cinsel yolla bulaştığına dair hiçbir kanıt bulunamadı. Uzmanlar bunu pandemi ile mücadele eden dünya için nadir de olsa güzel bir haber şeklinde yorumluyor.

'İnsanlara iyi habere ihtiyacı var' diyerek duyurdu: Virüs cinsel yolla bulaşmıyor

ABD'de bulunan Utah Sağlık Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi'nin ortak çalışma sonuçlarına göre, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs cinsel yolla bulaşmıyor.

Amerikan Üreme Tıbbı Derneği aracılığıyla yayınlanan araştırmaya gönüllü olarak katılan 34 erkeğin sprem örnekleri analiz edildi. Ve buna göre, hiçbir sperm örneğinde SARS-CoV-2 ve COVID-19'a neden olan virüs izi bulunamadı.

iStock-1205982371

Örnek boyutu, koronavirüsün cinsel yolla bulaşma olasılığını tamamen ortadan kaldıramayacak kadar küçük olmasına rağmen, araştırmacılar, cinsel ilişki yoluyla yayılma şansının en iyi ihtimalle “uzak” olduğu sonucuna vardılar.

Çalışmaya katılan sağlık profesörü Dr. James M. Hotaling, virüsün testislere yayılmadığını gösteren bu araştırmayı, 'insanların iyi haberlere ihtiyacı var' diyerek duyurdu.

iStock-1214048581 (2)

Ebola, Zika ve diğer bulaşıcı hastalıkların cinsel temas yoluyla yayıldığı bulundu, ancak Hotaling, bu virüsün böyle bir etkiye yol açmadığını söylüyor ve ekliyor: 'Virüs iki reseptörün hücrelere girmesini gerektirir. Ve şunu söyleyebilirim ki yaptığımız çalışmada bu virüsün varlığından söz edemeyiz.'

Başka bir araştırmacı Jingtao Guo da Hotaling'i destekleyen bir açıklama yapıyor: 'Virüs testislerde ise ancak spermde değilse cinsel yolla bulaşamaz. Ancak testislerde ise, spermde ve sperm üretiminde uzun süreli hasara neden olabilir.'

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Bunu yapmak hem cinselliğin kalitesini yükseltiyor hem de...Bunu yapmak hem cinselliğin kalitesini yükseltiyor hem de...
Tırnak batması derdine son! Bitmeyen çileden kurtaracak etkili yöntemler Tırnak batması derdine son! Bitmeyen çileden kurtaracak etkili yöntemler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs cinsellik, koronavirüs,

En Çok Okunan Haberler

'Polisler iğrençsin dedi!' Bakan Soylu açıklaması

'Polisler iğrençsin dedi!' Bakan Soylu açıklaması

Güzel oyuncunun kuzeni çıktı

Güzel oyuncunun kuzeni çıktı

Ayrıntılara dikkat! Duruşunuz bile önemli

Ayrıntılara dikkat! Duruşunuz bile önemli

Artık yatak odasındaki yerini alabilir! Çünkü...

Artık yatak odasındaki yerini alabilir! Çünkü...

Dikkat! Çocuğun herhangi bir teması olmasa bile...

Dikkat! Çocuğun herhangi bir teması olmasa bile...

Binlerce kişi bunu izledi! Saç kurutma makinesini bunun için de kullanacaksınız

Binlerce kişi bunu izledi! Saç kurutma makinesini bunun için de kullanacaksınız

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Sert cinsellik cezbedici olabilir ama etkileyen detay aslında...

Sert cinsellik cezbedici olabilir ama etkileyen detay aslında...

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Seks pozisyonları: Zevkin kitabından 100 kamasutra pozisyonu!

Seks pozisyonları: Zevkin kitabından 100 kamasutra pozisyonu!

Penis büyütme yöntemleri! İdeal penis boyu...

Penis büyütme yöntemleri! İdeal penis boyu...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ömrü uzatan alışkanlıklar cinsel performansı da arttırıyor

Bunu yapmak hem cinselliğin kalitesini yükseltiyor hem de...

İlişkiye renk katacak en ilginç fantezi türleri! Aynaya bakarak...

İlişkiye renk katacak en ilginç fantezi türleri! Aynaya bakarak...

Kaliteli bir cinsel hayat için bu tavsiyelere kulak verin! Orgazm taklidi...

Kaliteli bir cinsel hayat için bu tavsiyelere kulak verin! Orgazm taklidi...

Karantina günlerinde çiftlere mutlu olma önerileri

Virüs ilişkinizi etkilemesin!

Seks ile ilgili ilk kez okuyacağınız ilginç bilgiler! Makyaj, orgazm anında...

Vajina içindeki kasların kasılmasıyla...

Erkekler kadınlarda en çok bunlara dikkat ediyor! Göğüsler ilk sırada değil...

Erkekler kadınlarda en çok bunlara dikkat ediyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.