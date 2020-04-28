'İnsanlara iyi habere ihtiyacı var' diyerek duyurdu: Virüs cinsel yolla bulaşmıyor

ABD'de bulunan Utah Sağlık Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi'nin ortak çalışma sonuçlarına göre, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs cinsel yolla bulaşmıyor.

Amerikan Üreme Tıbbı Derneği aracılığıyla yayınlanan araştırmaya gönüllü olarak katılan 34 erkeğin sprem örnekleri analiz edildi. Ve buna göre, hiçbir sperm örneğinde SARS-CoV-2 ve COVID-19'a neden olan virüs izi bulunamadı.

Örnek boyutu, koronavirüsün cinsel yolla bulaşma olasılığını tamamen ortadan kaldıramayacak kadar küçük olmasına rağmen, araştırmacılar, cinsel ilişki yoluyla yayılma şansının en iyi ihtimalle “uzak” olduğu sonucuna vardılar.

Çalışmaya katılan sağlık profesörü Dr. James M. Hotaling, virüsün testislere yayılmadığını gösteren bu araştırmayı, 'insanların iyi haberlere ihtiyacı var' diyerek duyurdu.

Ebola, Zika ve diğer bulaşıcı hastalıkların cinsel temas yoluyla yayıldığı bulundu, ancak Hotaling, bu virüsün böyle bir etkiye yol açmadığını söylüyor ve ekliyor: 'Virüs iki reseptörün hücrelere girmesini gerektirir. Ve şunu söyleyebilirim ki yaptığımız çalışmada bu virüsün varlığından söz edemeyiz.'

Başka bir araştırmacı Jingtao Guo da Hotaling'i destekleyen bir açıklama yapıyor: 'Virüs testislerde ise ancak spermde değilse cinsel yolla bulaşamaz. Ancak testislerde ise, spermde ve sperm üretiminde uzun süreli hasara neden olabilir.'



