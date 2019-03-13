HABER

"İnsanları ayrıştırmak ve kutuplaştırmaktan vazgeçin"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2019 17:11 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: - "Biz insanlar arasında ayrım yapmıyoruz. Oy vereni de vermeyeni de seviyoruz. İnsanlar seçim dönemlerinde istediği partiye oy verir. Bırakın insanlar gönüllerinden geldiğine oy versinler. İnsanları ayrıştırmak ve kutuplaştırmaktan vazgeçin" - "Türkiye'de Kürt, Türk, Arap ve bu topraklarda yaşayan herkes bu ülkenin kadim halklarıdır. Bu halkları bölmek, kutuplaştırmak hiç kimsenin haddi de hakkı da değildir"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Biz insanlar arasında ayrım yapmıyoruz. Oy vereni de vermeyeni de seviyoruz. İnsanlar seçim dönemlerinde istediği partiye oy verir. Bırakın insanlar gönüllerinden geldiğine oy versinler. İnsanları ayrıştırmak ve kutuplaştırmaktan vazgeçin." dedi.

Pervin Buldan, Karayazı ilçesinde partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, "31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri"nde Karayazı'dan büyük oranda oy beklediklerini söyledi.

Türkiye'nin her yerinde büyük coşkuyla karşılandıklarını ifade eden Buldan, "Gittiğimiz her yerde aynı coşku var. Türkiye’nin batısında her yerde, aday çıkarmadığımız yerlerde bile aynı kararlılık var, herkes 31 Mart'ı bekliyor. Bize güç ve moral veren sizin bu kararlılığınız. Siz böyle baskılara rağmen alanlarda olduğunuz sürece hiç kimsenin gücü bizlere yetmeyecektir. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın." diye konuştu.

Buldan, Türkiye'nin barışı için çalıştıklarını savunarak şöyle konuştu:

"Diyorlar ki HDP bölücü bir parti ve Kandil'in uzantısıdır. Bize terörist parti diyorlar, bunu Cumhurbaşkanı gittiği her miting meydanında ifade ediyor. Oysa bu ülkenin geleceğini düşünen demokratik siyasetten bahseden tek parti HDP'dir. Biz insanlar arasında ayrım yapmıyoruz. Oy vereni de vermeyeni de seviyoruz. İnsanlar seçim dönemlerinde istediği partiye oy verir. Bırakın insanlar gönüllerinden geldiğine oy versinler. İnsanları ayrıştırmak ve kutuplaştırmaktan vazgeçin. Türkiye'de Kürt, Türk, Arap ve bu topraklarda yaşayan herkes bu ülkenin kadim halklarıdır. Bu halkları bölmek, kutuplaştırmak hiç kimsenin haddi de hakkı da değildir."

31 Mart'taki seçimler nedeniyle engellemeler ve baskıya maruz kaldıklarını iddia eden Buldan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'de legal siyaset arenasında mücadele eden hiçbir parti üzerinde bu kadar baskı yok. Diğer partiler mitinglerini yaparken bu kadar engelle karşılaşmıyor. En büyük baskı ve engellemeyi her zaman HDP görüyor. Türkiye’nin geleceği için, barış için, adalet için, demokrasi için herkes oy vereceği yeri gayet iyi biliyor. O yüzden kimseden oy isteme gereği bile duymuyoruz. Eğer bugün bir ülkenin seçilmiş temsilcileri, milyonlarca insanın oy verdiği insanların cezaevinde olduğunu biliyorsak o zaman bu ülkede adalet yoktur. Ülkede insanlar bedenlerini açlık grevine yatırıyorsa, ülkeye barış gelsin diyorsa o zaman bu ülkeyi yönetenlerin de şapkasını önüne koyup bir kez daha düşünmesi lazım."

Yolcu uçağından çığlıklar yükseldi! Havada korkunç anlarYolcu uçağından çığlıklar yükseldi! Havada korkunç anlar
Bakan Kasapoğlu: İnşa edeceklerine yıkmakla meşgul oldularBakan Kasapoğlu: İnşa edeceklerine yıkmakla meşgul oldular
Kılıçdaroğlu’ndan belediye başkan adayına Avrupa uyarısıKılıçdaroğlu’ndan belediye başkan adayına Avrupa uyarısı
Anahtar Kelimeler:
Erzurum HDP Karayazı miting Pervin Buldan

En Çok Okunan Haberler

Özhaseki'den ilk açıklama: Türkiye'yi terk ederim!

Özhaseki'den ilk açıklama: Türkiye'yi terk ederim!

Devlet Bahçeli'den son dakika Mansur Yavaş çıkışı

Devlet Bahçeli'den son dakika Mansur Yavaş çıkışı

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Şampiyonlar Ligi Gomis'i konuşuyor!

Şampiyonlar Ligi Gomis'i konuşuyor!

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

Ünlü profesör hayatını kaybetti!

Ünlü profesör hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Diğer Haberler
Son dakika: AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet anketlerle her gün fal açarken biz sahadayız

'Anketlerle seçim falı açıyorlar'

Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında çarpıcı açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birilerine peşkeş çekiliyor

'Birilerine peşkeş çekiliyor!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beylikdüzü'nde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.