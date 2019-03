HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Biz insanlar arasında ayrım yapmıyoruz. Oy vereni de vermeyeni de seviyoruz. İnsanlar seçim dönemlerinde istediği partiye oy verir. Bırakın insanlar gönüllerinden geldiğine oy versinler. İnsanları ayrıştırmak ve kutuplaştırmaktan vazgeçin." dedi.

Pervin Buldan, Karayazı ilçesinde partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, "31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri"nde Karayazı'dan büyük oranda oy beklediklerini söyledi.

Türkiye'nin her yerinde büyük coşkuyla karşılandıklarını ifade eden Buldan, "Gittiğimiz her yerde aynı coşku var. Türkiye’nin batısında her yerde, aday çıkarmadığımız yerlerde bile aynı kararlılık var, herkes 31 Mart'ı bekliyor. Bize güç ve moral veren sizin bu kararlılığınız. Siz böyle baskılara rağmen alanlarda olduğunuz sürece hiç kimsenin gücü bizlere yetmeyecektir. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın." diye konuştu.

Buldan, Türkiye'nin barışı için çalıştıklarını savunarak şöyle konuştu:

"Diyorlar ki HDP bölücü bir parti ve Kandil'in uzantısıdır. Bize terörist parti diyorlar, bunu Cumhurbaşkanı gittiği her miting meydanında ifade ediyor. Oysa bu ülkenin geleceğini düşünen demokratik siyasetten bahseden tek parti HDP'dir. Biz insanlar arasında ayrım yapmıyoruz. Oy vereni de vermeyeni de seviyoruz. İnsanlar seçim dönemlerinde istediği partiye oy verir. Bırakın insanlar gönüllerinden geldiğine oy versinler. İnsanları ayrıştırmak ve kutuplaştırmaktan vazgeçin. Türkiye'de Kürt, Türk, Arap ve bu topraklarda yaşayan herkes bu ülkenin kadim halklarıdır. Bu halkları bölmek, kutuplaştırmak hiç kimsenin haddi de hakkı da değildir."